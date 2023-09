Llane se confesó y reveló si se arrepiente de salir de Piso 21; habló de cambios económicos

Llane reveló si se arrepiente de salir de Piso 21

“A ver, no me gustan las cosas fáciles. Obviamente, si yo siguiera ahí, todo sería mucho más fácil. la vida no es solo dinero y fama, y creo que yo vengo de un aprendizaje de vida. En estos días tuve la oportunidad de cantar en la Fórmula 1, que nos encontramos, me doy cuenta que soy demasiado diferente. Que soy Llane y ellos son Piso 21 ″, respondió al inicio.

“No me arrepiento, porque a la vez, cuando los veo cantando lo que ellos cantan, yo no me veo cantándolo. Me veo hasta donde canté, Te vi, pero de ahí en adelante no, me siento demasiado feliz lo que hoy en día canto y eso me da una muestra de que estoy haciendo las cosas bien”, apuntó.