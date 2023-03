¿Llora y factura? Ola de críticas a Shakira tras ser captada llorando

“Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan” puede ser la frase más famosa de la canción de Shakira junto al productor argentino Bizarrap, Music Session #53, que desde que se lanzó el pasado 11 de enero de 2023 desató todo un tsunami mediático que convirtió a este éxito en parte de la cultura pop contemporánea, gracias a estas palabras y todo el sentimiento de despecho de la producción.

En este momento la canción ha ganado infinidad de récords y ya es catalogada como un himno del empoderamiento femenino, pues muchas mujeres se sintieron identificadas con los dardos venenosos que Shakira le lanza a Piqué y su nueva novia Clara Chía, al punto que cada persona ha interiorizado para sí las estrofas y las modifican de acuerdo con sus propias historias de desamor.

La cantante se lució junto a Bizarrap en su presentación en el 'show' de Jimmy Fallon. - Foto: Fotograma, 0:15, Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 | The Tonight Show Starring Jimmy Fallon YouTube

Sin embargo, este poder femenino ha quedado en entredicho y todo por unas imágenes que ya le están dando la vuelta al mundo en las redes sociales, donde se puede ver a la cantante colombiana cual Magdalena llena de lágrimas en medio de una conversación con una mujer en una tienda de Nueva York, ciudad que visitó hace pocos días para dar la primera presentación en vivo de su “tiradera” contra Gerard Piqué.

Las fotos han sido compartidas por programas internacionales como Hoy día de Telemundo, que en su perfil oficial de Instagram muestra a la barranquillera desconsolada mientras intenta pasar desapercibida con una gorra azul y un buzo negro, que obviamente no lograron esconder la despampanante melena cobre y las uñas de “loba” azules que hoy ostenta la barranquillera.

La cantante colombiana aseguró que todo comenzó gracias a su hijo Milan. - Foto: Getty Images / NBC

El debate no se hizo esperar y miles de cibernautas aprovecharon las publicaciones con las fotos de Shakira llorando para criticarla o defenderla, unos diciendo que era claro que la barranquillera aún no ha superado al exfutbolista y todas sus canciones de despecho y empoderamiento femenino son una fachada, y otros dejando claro que no necesariamente son lágrimas de dolor y pueden ser por las emociones que ha vivido la colombiana en los últimos meses, en los que ha estrenado dos canciones y las dos totalmente exitosas.

Además, otros fans fueron más allá y se atrevieron a afirmar que las lágrimas de tristeza de Shakira se debían al estado de salud de su padre, William Mebarak, quien desde hace un año ha estado batallando con varias dolencias que lo han recluido en dos ocasiones, y por largas semanas, en un hospital de Barcelona, donde ha tenido que hacer terapia incluso para volver a hablar y caminar.

Shakira en Nueva York con Sasha y Milan. - Foto: Getty Images

“Y dónde quedó aquello de… las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan 🤔”; “Ojalá que su papá esté bien ❤️🙌”; “Le mandamos todas nuestras buenas vibras a Shaki!! 💝☮️”; “Norma, todas lloramos por muchas cosas”; “Es humana, y ha pasado por mucho. Un poco de empatía”; “Desconozco por qué llora, pero espero que pase lo que sea, pase... Debe ser muy duro ser Shakira y tener que vivir bajo el constante asedio de la prensa”; “Ella seguramente llorando porque no encontró unos pantalones de su talla y ya eso es noticia 😂”, son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.

Por otro lado, la barranquillera solo se ha limitado a publicar en su perfil oficial de Instagram un video que compila la experiencia de unos fans que viajaron de Bogotá hacia Nueva York solamente a presenciar en vivo y en directo la performance de la barranquillera junto al argentino en The Tonight Show, programa conducido por el humorista y presentador Jimmy Fallon, con quien se dice Shakira y Bizarrap podrían hacer una nueva versión de su exitosa sesión.