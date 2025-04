“Lo demás es puro reggaetón”: Robinson Díaz se refirió a la cultura en Colombia; dará de qué hablar

“Querer compartir con el reggaetón no tiene caso. Usted va a Medellín y se pregunta qué está pasando, no hay cómo competir. Un paquete de datos vale 60 o 70 mil pesos y tienen todo para ver lo que quieran por redes e internet. Si tiene todo no le hace falta nada, pero es grave que la gente no vaya a teatro. He tenido la fortuna de viajar y ahí uno conoce muchas cosas”, dijo.