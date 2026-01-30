Gente

Los 5 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería el fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero

Estos son algunos de los signos que tendrían suerte en juegos de azar.

GoogleSiga las últimas noticias del mundo del espectáculo en Discover y entérese de sus protagonistas

Laura Camila Másmela Bernal

Laura Camila Másmela Bernal

31 de enero de 2026, 2:59 a. m.
Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.
Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones. Foto: Getty Images/iStockphoto

El horóscopo chino vuelve a despertar expectativas entre los seguidores de la astrología oriental para el fin de semana 31 de enero y el 1 de febrero, pues según los expertos en energías, podría resultar favorable para ciertos signos en temas relacionados con el azar y las oportunidades económicas.

La combinación del cierre de mes con el inicio de febrero marca un movimiento energético especial, en el que la suerte y la intuición cobran protagonismo, especialmente para quienes deciden probar fortuna en juegos como la lotería.

Dentro de la complejidad del Horóscopo Chino, hay una fascinante narrativa que sugiere que cuatro signos están destinados a encontrar el tesoro en su camino.
Estos son los signos que tendrían suerte económica este fin de semana. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es uno de los signos vinculados con el éxito, la abundancia y la buena fortuna. Durante este fin de semana, su energía se alinea con oportunidades inesperadas, lo que podría traducirse en resultados positivos en sorteos o juegos de azar.

La astrología oriental sugiere prestar atención a señales repetitivas, números que aparecen con frecuencia o fechas significativas, ya que podrían convertirse en claves importantes al momento de elegir.

Gente

Dolorosa eliminación en el Desafío Siglo XXI: Rata rompió en llanto e hizo importante promesa

Gente

Beba tuvo fuerte accidente en ‘La casa de los famosos 3′; ¿saldrá de la competencia?

Gente

Homenaje a Yeison Jiménez en el Campín este sábado 31 de enero: programación, artistas y recomendaciones

Gente

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

Gente

Premios Grammy 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar las categorías latinas?

Música

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Gente

Premios Grammy 2026: El regreso de Justin Bieber, Lady Gaga y el último adiós a Ozzy Osbourne; estos son los shows confirmados

Gente

Horóscopo chino en febrero: los cambios que traerá su energía y elemento durante el mes

Gente

Horóscopo Chino: qué decisiones económicas conviene tomar este miércoles, 28 de enero del 2026

Gente

Los signos del horóscopo chino que ganarían la lotería el fin de semana del 17 y 18 de enero

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata se caracteriza por su inteligencia y capacidad para anticiparse a los hechos. Para este signo, el 31 de enero y el 1 de febrero podrían traer una racha favorable si confía en su intuición inicial.

Estos son los 6 signos del zodiaco más conflictivos, según la astrología

Las predicciones indican que pequeñas decisiones, podrían resultar más acertadas de lo esperado, especialmente en apuestas moderadas o juegos ocasionales.

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono encuentra en este fin de semana un escenario perfecto para romper la rutina. La energía astral favorece a quienes se animan a probar combinaciones nuevas o números poco habituales.

Según el horóscopo chino, su inteligencia podría convertirse en una sorpresa económica inesperada.

Horóscopo
Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Asociado con la abundancia y los lujos, el Cerdo aparece como uno de los signos con mayor posibilidad de atraer premios económicos en estos días. La suerte se manifestaría, sobre todo, en quienes juegan sin presión y con una actitud relajada.

Para este signo, la tranquilidad e y la confianza resultan claves para conectar con la energía positiva.

Los tres signos del horóscopo chino que deberían prestar atención especial a su salud, según la IA

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre completa la lista de los signos con mejores perspectivas para este fin de semana. Aunque suele atravesar problemas financieros, las energías actuales apuntan a una sorpresa favorable.

La recomendación es mantener el equilibrio, pues la fortuna podría aparecer cuando se combina el riesgo con la prudencia.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

Más de Gente

Estos fueron los más recientes eliminados del Desafío Siglo XXI.

Dolorosa eliminación en el Desafío Siglo XXI: Rata rompió en llanto e hizo importante promesa

'La casa de los famosos Colombia 3'.

Beba tuvo fuerte accidente en ‘La casa de los famosos 3′; ¿saldrá de la competencia?

Como todos los días, el horóscopo chino trae sus predicciones.

Los 5 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería el fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero

Yeison Jiménez hará historia en Bogotá.

Homenaje a Yeison Jiménez en el Campín este sábado 31 de enero: programación, artistas y recomendaciones

Karol G y su inesperado momento al oír a Feid en Castilla

El incómodo momento de Karol G en una fiesta cuando el DJ puso una canción de Feid; esta fue su reacción

Bad Bunny, Karol G y Paco y Catriel en los Grammy 2026

Premios Grammy 2026: ¿Quiénes son los favoritos para ganar las categorías latinas?

Estos son algunos de los cantantes que se presentarán en el evento.

Metroconcierto del Carnaval de Barranquilla 2026 reunirá a Beéle, Manuel Turizo y grandes figuras de la música

Los Grammy están a la vuelta y estos son los shows que robaran la atención en el escenario.

Premios Grammy 2026: El regreso de Justin Bieber, Lady Gaga y el último adiós a Ozzy Osbourne; estos son los shows confirmados

Catherine O'Hara murió el 30 de enero de 2026.

¿De qué murió Catherine O’Hara? Salen a la luz primeras versiones

Ana del Castillo le tiró a Gustavo Petro

Ana del Castillo arremetió contra Gustavo Petro por comentario sobre Jesús y María Magdalena: “Blasfemaste”

Noticias Destacadas