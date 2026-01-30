Los 5 signos del horóscopo chino que podrían ganar la lotería el fin de semana del 31 de enero y el 1 de febrero

El horóscopo chino vuelve a despertar expectativas entre los seguidores de la astrología oriental para el fin de semana 31 de enero y el 1 de febrero, pues según los expertos en energías, podría resultar favorable para ciertos signos en temas relacionados con el azar y las oportunidades económicas.

La combinación del cierre de mes con el inicio de febrero marca un movimiento energético especial, en el que la suerte y la intuición cobran protagonismo, especialmente para quienes deciden probar fortuna en juegos como la lotería.

Estos son los signos que tendrían suerte económica este fin de semana. Foto: Getty Images/iStockphoto

Dragón (1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Dragón es uno de los signos vinculados con el éxito, la abundancia y la buena fortuna. Durante este fin de semana, su energía se alinea con oportunidades inesperadas, lo que podría traducirse en resultados positivos en sorteos o juegos de azar.

La astrología oriental sugiere prestar atención a señales repetitivas, números que aparecen con frecuencia o fechas significativas, ya que podrían convertirse en claves importantes al momento de elegir.

Rata (1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

La Rata se caracteriza por su inteligencia y capacidad para anticiparse a los hechos. Para este signo, el 31 de enero y el 1 de febrero podrían traer una racha favorable si confía en su intuición inicial.

Las predicciones indican que pequeñas decisiones, podrían resultar más acertadas de lo esperado, especialmente en apuestas moderadas o juegos ocasionales.

Mono (1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

El Mono encuentra en este fin de semana un escenario perfecto para romper la rutina. La energía astral favorece a quienes se animan a probar combinaciones nuevas o números poco habituales.

Según el horóscopo chino, su inteligencia podría convertirse en una sorpresa económica inesperada.

Horóscopo chino con sus 12 signos zodiacales de animales. Foto: Getty Images/iStockphoto

Cerdo (1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Asociado con la abundancia y los lujos, el Cerdo aparece como uno de los signos con mayor posibilidad de atraer premios económicos en estos días. La suerte se manifestaría, sobre todo, en quienes juegan sin presión y con una actitud relajada.

Para este signo, la tranquilidad e y la confianza resultan claves para conectar con la energía positiva.

Tigre (1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

El Tigre completa la lista de los signos con mejores perspectivas para este fin de semana. Aunque suele atravesar problemas financieros, las energías actuales apuntan a una sorpresa favorable.

La recomendación es mantener el equilibrio, pues la fortuna podría aparecer cuando se combina el riesgo con la prudencia.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.