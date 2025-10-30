Suscribirse

Los disfraces más icónicos de las celebridades: desde Kendall Jenner hasta Justin y Hailey Bieber

Los famosos también han captado la atención de miles de personas por los disfraces que han usado para ‘Halloween’ y estos son los mejores hasta ahora.

Redacción Gente
31 de octubre de 2025, 12:58 a. m.
Los disfraces más icónicos de las celebridades. | Foto: Instagram @kendalljenner

Halloween es una de las festividades que más se celebra en diferentes partes del mundo y, hoy en día, se asocia con disfraces, dulces y diversión, pero en realidad sus raíces se remontan a la antigüedad y se relaciona con rituales y creencias paganas.

Esta es una fecha para que no solo los niños se disfracen, pues los jóvenes y adultos también lo hacen, se guían de sus personajes, películas o caricaturas favoritas como fuente de inspiración para saber cómo vestir ese día.

Incluso, muchas celebridades han captado la atención de sus seguidores por la creatividad al momento de recrear a sus personajes y según la revista Hola y lo comentado en diferentes redes, estos son los mejores disfraces que han lucido los famosos hasta el momento.

Los disfraces de Halloween más icónicos de las celebridades

Kendall Jenner

Una de las personalidades más famosas e influyentes del mundo digital, con una de las comunidades más amplias en redes sociales, pues en su perfil de Instagram supera los 280 millones de seguidores.

Su mejor disfraz fue: Mujer Maravilla.

Saweetie

Diamonté Quiava Valentin Harper, más conocida por su nombre artístico Saweetie, es una rapera, cantante y actriz estadounidense que logró la fama con su sencillo llamado ‘Icy Girl’.

Su mejor disfraz fue: Destiny’s Child.

Sabrina Carpenter

Una joven actriz y cantante, reconocida por sus participaciones en diferentes producciones como El Mundo de Riley, serie de Disney Channel y en la industria musical por sus exitosos sencillos como ‘Please Please Please’.

Su mejor disfraz fue: Lizzie McGuire.

Justin, Hailey y Jack Blues Bieber

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que desde muy temprana edad logró la fama mundial y hoy en día su relación con la modelo y empresaria Hailey, con quien tiene un pequeño hijo, es una de las más sonadas.

Su mejor disfraz fue: El trío de Kim Possible

Emma Chamberlain

Es una personalidad, gracias a sus contenidos en youtuber se ha convertido en una de las influencers más reconocidas. Gracias a su popularidad, logró crear su propia marca de café y su podcast ‘Anything goes’.

Su mejor disfraz fue: Wallace de Wallace & Gromit

Heidi Klum y su esposo

La modelo, presentadora de televisión y empresaria alemana está casada con el guitarrista Tom Kaulitz, fundador de la famosa banda Tokio Hotel.

Su mejor disfraz fue: E.T.

Kylie Jenner

Es una empresaria y modelo, también una de las figuras más influyentes en las redes y una amplia comunidad que le ha convertido en una de las más famosas del mundo digital, la moda y belleza.

Sus mejores disfraces fueron: Barbarella y la ‘bride’ de Frankenstein.

Amelia Dimoldenberg

Una comediante, escritora y presentadora, reconocida por su serie llamada ‘Chicken Shop Date’, en donde entrevista a celebridades de una forma única y logrado una gran presencia en redes sociales.

Su mejor disfraz fue: Mr.Bean.

Lili Reinhart, Madeleine Petsch y Camila Mendes

Un grupo de amigas conformado por dos actrices y una cantante que han conquistado al mundo con su talento y cada año resaltan con sus vestuarios.

Su mejor disfraz fue: Las brujas de Abracadabra.

