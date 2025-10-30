Halloween es una de las festividades que más se celebra en diferentes partes del mundo y, hoy en día, se asocia con disfraces, dulces y diversión, pero en realidad sus raíces se remontan a la antigüedad y se relaciona con rituales y creencias paganas.

Esta es una fecha para que no solo los niños se disfracen, pues los jóvenes y adultos también lo hacen, se guían de sus personajes, películas o caricaturas favoritas como fuente de inspiración para saber cómo vestir ese día.

Incluso, muchas celebridades han captado la atención de sus seguidores por la creatividad al momento de recrear a sus personajes y según la revista Hola y lo comentado en diferentes redes, estos son los mejores disfraces que han lucido los famosos hasta el momento.

Los disfraces de Halloween más icónicos de las celebridades

Kendall Jenner

Una de las personalidades más famosas e influyentes del mundo digital, con una de las comunidades más amplias en redes sociales, pues en su perfil de Instagram supera los 280 millones de seguidores.

Su mejor disfraz fue: Mujer Maravilla.

Kendall Jenner as Lynda Carter’s Wonder Woman for Halloween pic.twitter.com/ga6TqtsSsu — Wonder Woman (@WonderWomansDCU) October 30, 2025

Saweetie

Diamonté Quiava Valentin Harper, más conocida por su nombre artístico Saweetie, es una rapera, cantante y actriz estadounidense que logró la fama con su sencillo llamado ‘Icy Girl’.

Su mejor disfraz fue: Destiny’s Child.

Saweetie and girls as the Destiny’s Child group pic.twitter.com/kqDtsy3wvq — Blackish Press (@blackishpress) October 28, 2025

Sabrina Carpenter

Una joven actriz y cantante, reconocida por sus participaciones en diferentes producciones como El Mundo de Riley, serie de Disney Channel y en la industria musical por sus exitosos sencillos como ‘Please Please Please’.

Su mejor disfraz fue: Lizzie McGuire.

Sabrina Carpenter going as Lizzie McGuire in the igloo dress from The Lizzie McGuire Movie for Halloween is iconic 😭 pic.twitter.com/3UWkcxEprB — Lizzie McGuire (@ImLizzieM) November 1, 2024

Justin, Hailey y Jack Blues Bieber

Justin Bieber es un cantante y compositor canadiense que desde muy temprana edad logró la fama mundial y hoy en día su relación con la modelo y empresaria Hailey, con quien tiene un pequeño hijo, es una de las más sonadas.

Su mejor disfraz fue: El trío de Kim Possible

Justin, Hailey and Jack Blues Bieber dress up as Kim, Ron and Rufus from ‘Kim Possible’ for Halloween. pic.twitter.com/s1Ky2H4eWc — Pop Base (@PopBase) November 1, 2024

Emma Chamberlain

Es una personalidad, gracias a sus contenidos en youtuber se ha convertido en una de las influencers más reconocidas. Gracias a su popularidad, logró crear su propia marca de café y su podcast ‘Anything goes’.

Su mejor disfraz fue: Wallace de Wallace & Gromit

Emma Chamberlain and boyfriend, Peter McPoland dress up as Wallace & Gromit for Halloween. pic.twitter.com/VUZonxtW11 — Emma Chamberlain Access (@EmmaAccess) November 1, 2024

Heidi Klum y su esposo

La modelo, presentadora de televisión y empresaria alemana está casada con el guitarrista Tom Kaulitz, fundador de la famosa banda Tokio Hotel.

Su mejor disfraz fue: E.T.

🎃HEIDI KLUM, REINA DE HALLOWEEN COMO “E.T.” JUNTOS A TOM KAULITZ



Heidi Klum ha vuelto a deslumbrar en Halloween, esta vez transformándose en el icónico “E.T. El Extraterrestre”.



Junto a su esposo, Tom Kaulitz, la pareja ha dejado a todos boquiabiertos con su creatividad y… pic.twitter.com/Iel2jFh7i3 — Diario La Huella (@LaHuellaSV) November 1, 2024

Kylie Jenner

Es una empresaria y modelo, también una de las figuras más influyentes en las redes y una amplia comunidad que le ha convertido en una de las más famosas del mundo digital, la moda y belleza.

Sus mejores disfraces fueron: Barbarella y la ‘bride’ de Frankenstein.

Kylie Jenner as Barbarella for Halloween. pic.twitter.com/YL3myOczih — Pop Crave (@PopCrave) October 30, 2024

Amelia Dimoldenberg

Una comediante, escritora y presentadora, reconocida por su serie llamada ‘Chicken Shop Date’, en donde entrevista a celebridades de una forma única y logrado una gran presencia en redes sociales.

Su mejor disfraz fue: Mr.Bean.

Amelia Dimoldenberg as Mr. Bean for Halloween pic.twitter.com/ErT2kk6fcD — Film Updates (@FilmUpdates) October 29, 2023

Lili Reinhart, Madeleine Petsch y Camila Mendes

Un grupo de amigas conformado por dos actrices y una cantante que han conquistado al mundo con su talento y cada año resaltan con sus vestuarios.

Su mejor disfraz fue: Las brujas de Abracadabra.