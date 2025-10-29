Maquillaje para Halloween: ideas sencillas y originales que sorprenderán en la noche de disfraces

Comienza la cuenta regresiva para celebrar la noche de Halloween, una de las festividades más esperadas del año en Colombia y otras partes del mundo, que se lleva a cabo el 31 de octubre.

Durante esta fecha, se suelen realizar diversas actividades centradas en una atmósfera de misterio y diversión, especialmente enfocada en disfraces, decoraciones y tradiciones populares.

Por eso, si todavía no ha elegido su mejor disfraz y busca una solución económica, el maquillaje puede marcar una gran diferencia con un poco de creatividad y originalidad. Desde estilos minimalistas hasta looks que parecen sacados de una película de terror, existen opciones para todos los gustos.

Ideas sencillas y originales para brillar en la noche de Halloween

1. Vampiro

Este disfraz hace parte de los clásicos reinventados a los que se le puede aportar un toque de original. Por ejemplo, además de la piel pálida, ojos ahumados y labios rojos intensos, se pueden agregar unos colmillos, cejas definidas y, por qué no, gotas de sangre simuladas con lápiz o pintura roja sobre la boca.

2. Esqueleto

Para recrear una calavera en el rostro solo se necesita un lápiz de ojos o eyeliner negro y unas cuantas líneas dibujadas estratégicamente y con creatividad.

También se pueden definir las cavidades de los ojos, nariz y la dentadura con pintura negra para imitar el cráneo y causar mucho más impacto.

3. Caperucita roja y lobo

Para hacer un disfraz de Caperucita Roja y lobo solo con maquillaje, se puede crear un look característico que represente a ambos personajes de ficción, usando técnicas de maquillaje que impliquen efectos de heridas, desgarros y cambios en el rostro.

Se recomienda elegir tonos rojos y dorados en los párpados para un look llamativo y acorde con la temática. También se puede pintar los labios en tonos rojos intensos y aplicar rubor en tonos suaves.

En el caso del lobo, se deben usar tonos grises, negros y blancos en la cara y difuminar bien para dar un efecto de pelaje y rasgaduras. Además, se pueden añadir dientes falsos o colmillos con pintura blanca y detalles de sangre falsa en las heridas para mayor realismo.

4. Mujer Araña

Para este disfraz se requiere un delineador negro para dibujar las patas de araña alrededor de los ojos y rostro, combinando sombras oscuras para un efecto dramático.

No obstante, antes de dibujar estos detalles, se debe aplicar una base clara para unificar el rostro, usar corrector o sombra beige para preparar el párpado móvil y la zona de trabajo y, posteriormente, empezar a dibujar esas líneas alargadas que representan este arácnido.

5. Payaso

Un disfraz clásico para el que se necesita crear una base blanca en el rostro, con detalles coloridos y formas características que definan el personaje como nariz roja, labios exagerados y dibujos divertidos o terroríficos según el estilo.