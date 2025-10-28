Suscribirse

¿Cuántos festivos hay en noviembre del 2025 en Colombia? Planifique con tiempo sus vacaciones

Se acercan dos puentes festivos antes de las festividades de diciembre. Conozca en qué fechas están programados y qué se celebra.

Redacción Cómo
28 de octubre de 2025, 1:01 p. m.
Calendario de 2025
Próximos festivos en Colombia 2025. | Foto: Getty Images

En Colombia, los días festivos representan una oportunidad para descansar, compartir en familia o disfrutar escapadas cortas a destinos nacionales, ideales para disfrutar sin necesidad de recorrer grandes distancias.

A propósito de esto, muchos han comenzado a buscar cuáles son los próximos puentes festivos que hay en Colombia este 2025, teniendo en cuenta que se acercan las festividades de diciembre, pero aún queda el penúltimo mes del año.

De acuerdo con el calendario colombiano, en noviembre hay dos festivos: el primero es el del lunes 3 de noviembre, fecha en el que se celebra el Día de todos los Santos, una celebración de origen religioso que, según el calendario litúrgico, se celebra el 1 de noviembre.

Sin embargo, en Colombia, por aplicación de la Ley 51 de 1983 — conocida como Ley Emiliani — este tipo de festivos se trasladan al lunes siguiente, por lo que es posible disfrutar tres días consecutivos de descanso durante el primer fin de semana de noviembre.

El segundo festivo de este penúltimo mes del año es el 17 de noviembre, fecha en el que se conmemora el Día de la Independencia de Cartagena. Aunque esta jornada se celebra oficialmente el 11 de noviembre, los beneficios de la misma ley se trasladan al siguiente lunes.

Durante este puente de noviembre, La Heroica se viste de fiesta ofreciendo a sus habitantes y visitantes diferentes conciertos, desfiles, reinados nacionales de belleza, entre otras actividades que marcan el inicio de las festividades de diciembre

Por esta razón, este puente es considerado uno de los más importantes del segundo semestre del año, tanto por su cercanía las fiestas de Navidad y Año Nuevo, como por su relevancia histórica, convirtiendo a Cartagena de Indias en uno de los destinos más visitados del país por turistas nacionales e internacionales.

Consejos para planificar las vacaciones en los puentes festivos

  • Planificar con anticipación

Los puentes festivos suelen ser muy concurridos, por lo que es clave reservar alojamiento, transporte y actividades con varias semanas de antelación. De esta manera se podrían evitar precios elevados y la falta de disponibilidad en destinos populares.

  • Elegir destinos cercanos

Esto permite aprovechar mejor el tiempo. En las opciones se pueden incluir pueblos, reservas naturales o balnearios, entre otros.

  • Establecer un presupuesto

Para ello se debe tener en cuenta transporte, alimentación y entretenimiento. De esta manera se podrá disfrutar sin preocupaciones económicas.

  • Empacar ligero y práctico

Lleva solo lo necesario según el tipo de clima y las actividades planeadas. Es importante no olvidar medicamentos personales y una copia de tus documentos.

