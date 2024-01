Los ganadores de los Emmy 2024, con ‘Succession’ como favorita, ¿cómo le fue?

Atrasados cuatro meses por las huelgas de Hollywood realizadas por los actores del sindicato SAG-AFTRA, los Emmy, que premian lo mejor de la televisión, regresaron en su edición número 75 este lunes 15 de enero del 2024.

Fue una gala en la que se tuvo la asistencia de grandes celebridades, y en la cual muchos esperan para saber cuántas nominaciones se llevaría la temporada final del drama Succession, que lideraba con 27 nominaciones.

Exhibición de trofeos Emmy diurnos en la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión celebrada en el Hotel Westin Bonaventure el 29 de abril de 2016 en Los Ángeles, California. | Foto: Getty Images

La ceremonia se realizó en el Peacock Theatre de Los Ángeles, California, donde estuvo el comediante Anthony Anderson, como el anfitrión de la noche.

Entre los presentadores de la noche se vieron rostros como Christina Applegate, Carol Burnett, Peter Dinklage, Coleman Domingo, Tom Hiddleston, Natasha Lyonne, Ke Huy Quan y Tracee Ellis Ross.

Ganadores de los Emmy 2024

Actor principal en una serie dramática: Kieran Culkin, Succession

Mejor serie limitada o antológica: Beef

Actriz principal de una serie o película limitada o antológica: Ali Wong, Beef

Actor principal de serie o película limitada o antológica: Steven Yeun, Beef

Dirección de una serie dramática: Mark Mylod, Succession (“La boda de Connor”)

Guion para una serie limitada, película o drama especial: Lee Sung Jin, Beef

Guion para una serie dramática: Jesse Armstrong, Succession

Actor de reparto en una serie o película limitada o de antología: Paul Walter Hauser, Black Bird

Dirección de series limitadas: Lee Sung Jin, Beef

Series de entrevistas: The Daily Show con Trevor Noah

Guion de Variety Series: Last Week Tonight con John Oliver

Reality Show: RuPaul’s Drag Race

Dirección de una serie de comedia: Christopher Storer, The Bear

Actriz de reparto en una serie o película limitada o de antología: Niecy Nash-Betts, Dahmer - Monster: La historia de Jeffrey Dahmer

Series de Variety: Last Week Tonight con John Oliver

Actor principal en una serie de comedia: Jeremy Allen White, The Bear

Actor de reparto en una serie de comedia: Ebon Moss-Bachrach, The Bear

Actor de reparto en una serie dramática: Matthew Macfadyen, Succession

Actriz de reparto en una serie dramática: Jennifer Coolidge, The White Lotus

Actriz protagonista de una serie de comedia: Quinta Brunson, Abbott Elementary

Actriz de reparto en una serie de comedia: Ayo Edebiri, The Bear

Las que se robaron las miradas Emmys 2024

Antes de la ceremonia de la entrega de premios, se vivió la alfombra plateada, donde estuvieron un gran número de celebridades, entre las que se destacan Selena Gómez, Camila Morrone, Simona Tabasco, entre otras.

Simona Tabasco

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 15: Simona Tabasco attends the 75th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on January 15, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images) | Foto: Getty Images

Camila Morrone

LOS ANGELES, CALIFORNIA - JANUARY 15: Camila Morrone attends the 75th Primetime Emmy Awards at Peacock Theater on January 15, 2024 in Los Angeles, California. (Photo by Neilson Barnard/Getty Images) | Foto: Getty Images

Selena Gómez