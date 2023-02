Viola Davis gana un Grammy y entra en la codiciada lista de los ganadores EGOT

Ganar un Grammy es una hazaña que pocos logran y más cuando no se es cantante de profesión, sino actor. Sin embargo, esto sucede esporádicamente y hoy le tocó el turno a la actriz Viola Davis, quien logró alzarse con el gramófono dorado gracias a la narración grabada de su libro Finding Me: A Memoir.

Muy emocionada la actriz subió al escenario donde se lleva a cabo la ceremonia previa a la gala televisada y con mucha humildad recibió el codiciado premio, agradeciendo a su familia y a aquellos que le implantaron la idea de narrar su misma historia, que casi no plasma en palabras para su libro.

Esta era la primera vez que la actriz estaba nominada a los Grammy. Foto: Instagram @violadavis. - Foto: Foto: Instagram @violadavis.

Este premio lo recibió en la ceremonia de antesala a la que se transmite a nivel mundial, y lo que muchos no saben es que este era el único premio que le faltaba para ser una ganadora EGOT, lo que significa que ya tiene en su poder un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tonny.

Cabe destacar que estos son los premios más importantes de la televisión, la música, el cine y el teatro respectivamente, y Viola ya ganó el Emmy por su protagónico en la producción televisiva How to get away with murder en la categoría de mejor actriz en una serie dramática. Por su parte el Grammy lo acaba de ganar por su audiolibro, el Óscar por su rol en la cinta Fences y el Tony por la versión en teatro de Fences y su rol principal en la obra King Hedley.

La actriz ahora tiene un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony. Foto: Instagram @violadavis. - Foto: Foto: Instagram @violadavis.

Davis es la artista número 18 en entrar en esta lista, en la que están luminarias legendarias como Jennifer Hudson, John Legend, Scott Rudin, Robert López, Whoopi Goldberg, Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols, Audrey Hepburn, John Gielgud, Rita Moreno, Helen Hayes y Richard Rodgers.

Viola viene de una temporada de premios un poco polémica y decepcionante para ella, pues ha sido ignorada por los Óscar y algunos otros premios por su rol protagónico en la cinta de acción The Woman King, que viene de un cambio drástico de roles que han llegado a manos de la estadounidense de 57 años, quien hizo visible la problemática que tiene Hollywood con las mujeres de la tercera edad.

“Probablemente no soy la mejor persona para preguntar sobre mi edad, me encanta mi edad. Incluso cuando era más joven, miraba el rostro de Helen Mirren, Jane Fonda y Cicely Tyson, y todo lo que veía era belleza. Pero sí, la industria es muy consciente de la imagen, luego tienes la presión social sobre las personas, luego tienes una tormenta perfecta de mucha discriminación por edad”, señaló Viola en una de sus últimas entrevistas a la revista Platinum.

Este problema no solo lo ha expresado la ahora actriz EGOT, una de sus amigas y colegas más famosas y respetadas de la industria también ha alzado su voz sobre este tema. Se trata de la legendaria Meryl Streep, quien en varias entrevistas ha confesado que al cumplir sus 40 años solo recibió argumentos con ofertas de papeles que iban entre brujas, villanas arpías y suegras que nadie quisiera interpretar, roles que jamás aceptó.

Meryl Streep y Viola Davis en la 23rd Annual Screen Actors Guild Awards en Los Ángeles, California. Foto: Kevork Djansezian/Getty Images. - Foto: Getty Images

Luego, para demostrar que la edad no es importante a la hora de poner el talento como prioridad, Meryl interpretó a una bruja de menor edad que ella en el musical Into the woods, donde no solo dejó claro que como ella muchas de sus colegas pueden viajar en el tiempo gracias a sus dotes artísticos y también dejó un precedente para las nuevas generaciones y las actrices que aún pelean contra este mal, como Davis, diciéndole a Hollywood que ellas también pueden actuar, producir, dirigir, componer y diseñar sin importar su edad, raza, color, preferencia sexual, religión y nada que se le parezca.