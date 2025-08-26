Los números de la suerte de Walter Mercado para el 27 de agosto; nuevas oportunidades en el amor y el dinero

El reconocido astrólogo puertorriqueño, Walter Mercado, falleció el pasado 2 de noviembre de 2019, sin embargo, su sobrina ha continuado legado y por medio de El Nuevo Herald sigue compartiendo el horóscopo y los números de la suerte.

Dannete Benet Mercado, colaboradora del vidente, compartió las combinaciones que le permitirían a cada signo tener éxito en varios aspectos de su vida como el amor y el dinero.

Aries (20 de marzo - 18 de abril)

Llegarán nuevas oportunidades para las personas que se encuentran solteras, el amor se enfatiza y el proceso de aprendizaje se acelerará, una perspectiva para encontrar a su media naranja.

Números de suerte: 2, 10, 6.

Tauro (19 de abril - 19 de mayo)

Gracias a su poder mental, palabra, sabiduría y gran personalidad podrá decretar todo lo que desea, generando más ambiciones y ayudando a otros a progresar.

Números de suerte: 30, 14, 8.

Géminis (20 de mayo - 19 de junio)

Tendrá esa estabilidad económica y profesional que tanto anhelaba, cambiarán sus intereses, sueños, metas y objetivos que le permitirán tener una visión clara de lo que desea.

Números de suerte: 17, 45, 33.

Gran parte del reconocimiento que tuvo Mercado fue estando en la cadena televisiva de Univisión. | Foto: Getty Images

Cáncer (20 de junio - 21 de julio)

Continúe ayudando, sirviendo y colaborándole a los demás, de la misma manera que da recibirá. Tendrá un nuevo renacer en varios aspectos de su vida y creará una mentalidad de vencedor.

Números de suerte: 9, 21, 48.

Leo (22 de julio - 21 de agosto)

Sus habilidades extrasensoriales continuarán creciendo, habrá notables cambios en su manera de ser y obtendrá estabilidad, venciendo la inconstancia y la crítica.

Números de suerte: 18, 4, 29.

Virgo (22 de agosto - 21 de septiembre)

Por medio de las actividades que lo mantienen ocupado como trabajar, canalizara el sentimiento de frustración, entretener la mente y rodearse de personas que lo ayudan a evitar pensar en los problemas, será un beneficio.

Números de suerte: 22, 1, 16.

Libra (22 de septiembre - 22 de octubre)

Es momento de atreverse a lograr aquellos que ambiciona, llenándose de valor para demostrar sus capacidades y habilidades profesionales que le permitirán ser considerado un ejemplo en la vida de pareja, amigos y familia.

Números de suerte: 39, 5, 12.

Escorpio (23 de octubre - 20 de noviembre)

Realizar viajes, visitas y cambios en su rutina le harán vivir días más felices, parecerá que todo pasa como por arte de magia. Será sincero y dirá algunas verdades, pero también ayudará a otros.

Números de suerte: 7, 13, 5.

Sagitario (21 de noviembre - 20 de diciembre)

Si en este momento tiene pareja, deberá dejar los celos a un lado, bríndele espacio y seguridad, decretando estar por amor y no por compasión, necesita tener mayor confianza en usted mismo.

Números de suerte: 40, 21, 3.

Capricornio (21 de diciembre - 18 de enero)

Experimentará cambios en su cuerpo, cambio, estilo de vida, incluso en su residencia, se volverá una persona más selectiva y encontrará su camino.

Números de suerte: 42, 5, 15.

Acuario (19 de enero - 17 de febrero)

Se concretarán negociaciones o acuerdos que había dejado sin terminar, se abrirán nuevas puertas y nuevos rumbos harán tenga un próximo cambio en su vida.

Números de suerte: 33, 8, 27.

Piscis (18 de febrero - 19 de marzo)

Su madurez y sabiduría le permitirían escoger pareja, socios y amistades, de igual manera, progresará en el ámbito económico y entenderá que necesita más determinación en los negocios.