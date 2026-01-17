Los números de la suerte que atraerán la fortuna el domingo 18 de enero, según Walter Mercado

El inicio de 2026 llega marcado por expectativas, cambios y nuevas oportunidades. Como cada año, diversos astrólogos compartieron sus pronósticos, tomados por muchos como una guía para afrontar la vida diaria.

En este contexto, para el 18 de enero, Dannette Benet Mercado, sobrina del fallecido astrólogo Walter Mercado, dio a conocer los números de la suerte para quienes aspiran a ganar la lotería. Las predicciones, recopiladas por El Nuevo Herald, fueron organizadas según cada signo del zodiaco.

De esta manera, la primera semana del año transcurre bajo una energía de renovación y esperanza, con la ilusión de que 2026 marque un auténtico proceso de transformación personal.

Aries

La Luna Nueva impulsa una revisión del rumbo profesional y de la imagen pública. Se toman decisiones más conscientes y alineadas con el propósito, con enfoque en construir a largo plazo.

Afirmación: “Construyo mi destino con disciplina, claridad y valentía”.

Números de suerte: 8, 40, 21.

Tauro

Se abre una etapa de expansión personal y espiritual. Surge interés por aprender, viajar o profundizar en creencias que refuercen la fe y el sentido de vida.

Afirmación: “Me abro a un horizonte que sostiene mi crecimiento”.

Números de suerte: 7, 44, 27.

Géminis

La Luna Nueva invita a revisar vínculos íntimos y necesidades emocionales. Es un momento clave para transformar patrones y establecer límites claros.

Afirmación: “Honro mi verdad emocional y elijo relaciones que me fortalecen”.

Números de suerte: 11, 49, 40.

Cáncer

Comienza un ciclo de mayor claridad en las relaciones. Se buscan estabilidad, reciprocidad y compromisos conscientes, con posibles decisiones importantes en el plano afectivo.

Afirmación: “Atraigo relaciones estables, conscientes y alineadas con mi bienestar”.

Números de suerte: 3, 13, 18.

Leo

Buen momento para ordenar rutinas, cuidar la salud y asumir compromisos laborales con visión de futuro. La constancia será clave para el equilibrio.

Afirmación: “Construyo bienestar a través de hábitos que honran mi energía”.

Números de suerte: 9, 40, 44.

Virgo

La creatividad y el disfrute toman protagonismo. La Luna Nueva favorece proyectos personales, artísticos o afectivos que requieren paciencia y dedicación.

Afirmación: “Me permito crear, amar y disfrutar con autenticidad”.

Números de suerte: 8, 48, 41.

Libra

La atención se centra en el hogar y la estabilidad emocional. Se toman decisiones para ordenar el entorno familiar y proteger la paz interior.

Afirmación: “Creo un hogar que refleja mi equilibrio y mi verdad”.

Números de suerte: 9, 30, 31.

Escorpio

Llega mayor claridad en la comunicación. Es un buen día para conversaciones importantes, acuerdos y proyectos que requieran estrategia y firmeza.

Afirmación: “Mi palabra es firme, clara y alineada con mi propósito”.

Números de suerte: 20, 40, 14.

Sagitario

La Luna Nueva impulsa cambios en la economía y el valor personal. Se reorganizan finanzas y se toman decisiones para fortalecer la seguridad material.

Afirmación: “Honro mi valor y construyo prosperidad con intención y disciplina”.

Números de suerte: 51, 48, 28.

Capricornio

Se inicia un nuevo ciclo personal. Hay claridad para redefinir identidad, metas y responsabilidades, con una actitud más madura y segura.

Afirmación: “Renazco con claridad, fuerza y autenticidad”.

Números de suerte: 4, 19, 31.

Acuario

Día propicio para el descanso, la introspección y la limpieza emocional. Se cierran ciclos internos y se escuchan señales importantes.

Afirmación: “Libero lo que pesa y permito que mi paz me guíe”.

Números de suerte: 17, 50, 33.

Piscis

Se activan la vida social y los proyectos colectivos. La Luna Nueva favorece metas a largo plazo y alianzas estratégicas para concretar sueños.

Afirmación: “Mis sueños toman forma y encuentro aliados para realizarlos”.

Números de suerte: 49, 55, 11.