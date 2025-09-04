Suscribirse

Música

Los reyes del tropipop están de regreso, Bonka anunció su reencuentro en histórico concierto para celebrar sus 20 años

La agrupación bogotana celebrará su carrera artística en un único concierto en el Movistar Arena.

Redacción Gente
4 de septiembre de 2025, 6:26 p. m.
Los reyes del tropipop están de regreso, Bonka anuncia su reencuentro histórico en el Movistar Arena de Bogotá para celebrar 20 años
Los reyes del tropipop están de regreso, Bonka anuncia su reencuentro histórico en el Movistar Arena de Bogotá. | Foto: @eljuanpa

Después de más de dos décadas desde su formación, la emblemática banda colombiana de tropipop Bonka regresará a los escenarios para un reencuentro único y especial en el Movistar Arena de Bogotá.

El próximo 12 de diciembre de 2025, los fanáticos de esta agrupación legendaria podrán revivir la magia y alegría de uno de los proyectos musicales más representativos del género, en un concierto que promete ser inolvidable.

Bonka, formada en Bogotá por Alejandro González, Daniel Mora, Felipe Harker, Juan José Barake y Nicolás Barake, surgió de la amistad y la pasión musical de cinco jóvenes que conquistaron el corazón de toda una generación con su estilo fresco y pegajoso.

Los reyes del tropipop están de regreso, Bonka anuncia su reencuentro histórico en el Movistar Arena de Bogotá para celebrar 20 años
Los reyes del tropipop están de regreso. | Foto: @eljuanpa

Su álbum debut, Lo que nunca nos contamos, de 2006, marcó un antes y un después en el pop colombiano, con éxitos como El problemón, La mona y Tarde de abril. Estas canciones, junto con himnos como Traga maluca y La botella, esta última en colaboración con Cali & El Dandee, han sido protagonistas de fiestas y recuerdos inolvidables en todo el país.

Traga Maluca

El concierto en el Movistar Arena no solo celebrará 20 años de historia, sino también dos décadas de amistad, complicidad y la música que unió a miles de seguidores. La venta general de boletas para el concierto iniciará el 8 de septiembre, prometiendo un sold out en el recinto, que es uno de los espacios culturales y de entretenimiento más importantes del país.

Sobre el regreso a los escenarios, la agrupación bogotana compartió un post en sus redes sociales junto al mensaje “el sueño del tropipop sigue vivo”.

Este regreso demuestra que Bonka sigue siendo el reflejo de la música hecha entre amigos, con su espíritu fiestero y su autenticidad intacta. Mientras celebran su legado, también renuevan el vínculo con nuevas generaciones que encuentran en sus canciones un puente hacia la alegría y la identidad colombiana.

Actualmente, Alejandro González, vocalista de Bonka, mantiene una activa carrera musical como cantante, productor y compositor, trabajando en nuevos proyectos y colaboraciones con otros artistas colombianos.

Ha formado parte de iniciativas como el proyecto musical V de Vinilo, que busca rescatar canciones clásicas y compartir la pasión por la música entre amigos. Los demás integrantes de Bonka, aunque con trayectorias menos mediáticas, continúan ligados a la música y a proyectos creativos relacionados con la producción y desarrollo artístico, preparando así este esperado reencuentro que celebra 20 años de historia con la banda.

