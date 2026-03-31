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Los signos del zodiaco con más probabilidades de ganarse la lotería en la Semana Santa

Este grupo de personas cuenta con un golpe de suerte para inicios de abril.

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Daniel Felipe Mejía Alarcón

Daniel Felipe Mejía Alarcón

31 de marzo de 2026, 4:15 p. m.
Signos del zodiaco que recibirán dinero.
Signos del zodiaco que recibirán dinero. Foto: Getty Images

Las predicciones astrológicas vuelven a despertar interés entre quienes buscan señales de buena fortuna en los movimientos planetarios, especialmente en el marco de la Semana Santa.

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Para muchos seguidores del horóscopo, estos días estarían influenciados por energías que potencian el azar, la intuición y la llegada de oportunidades inesperadas, factores que suelen relacionarse con la posibilidad de ganar la lotería.

Aunque estas lecturas hacen parte del ámbito del entretenimiento y las creencias personales, lo cierto es que cada semana miles de personas consultan su signo antes de intentar su suerte en distintos juegos de azar.

Mhoni Vidente, en El Heraldo de México, indicó que llegaba una nueva era en la astrología, abriéndole paso a que un signo brillara en esta clase de actividades.

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De acuerdo con lo mencionado por la celebridad, Aries sería el signo más beneficiado en los siguientes días, disfrutando de una serie de oportunidades que llegarían poco a poco. Entre los aciertos que rodearían su realidad,

“El signo de Aries es un líder total”, dijo, agregando: “Es un signo muy compatible con los otros de fuego, que son Leo y Sagitario”.

Está dominando en todas las formas. Le va a pegar en la lotería, sus números mágicos serán 00, 13 y 21; el color es el rojo y el blanco, y se le recomienda buscar nuevas metas. Le gustan mucho los imposibles del amor”, agregó.

Otros signos del zodiaco con probabilidades de ganar la lotería en Semana Santa

Tauro

La estabilidad de este signo de tierra se ve favorecida por energías que impulsan lo material. Es un buen momento para decisiones financieras acertadas y jugadas bien pensadas.

Cáncer

La intuición estará en su punto más alto. Este signo podría sentir “corazonadas” clave al elegir números o momentos para apostar.

Escorpio

Regido por la transformación, conecta con energías ocultas y oportunidades inesperadas. Puede sorprender con un golpe de suerte en medio de cambios personales.

Piscis

Altamente espiritual, se alinea con la vibración emocional de esta semana. Su sensibilidad le permite percibir señales que otros pasan por alto.

Como guía adicional, se recomienda confiar en la intuición, evitar decisiones impulsivas y elegir números con significado personal.