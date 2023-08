Luego de contar dura historia, internautas recordaron triste diagnóstico que recibió Daniella Álvarez

View this post on Instagram

“Llegó la hora de contarles cómo está el asunto: Resulta que la semana pasada me hice un examen que se llama electromiografía, que debía esperar seis meses después de mi isquemia para saber qué expectativas podía tener de mi pie derecho, que me quedó caído y la isquemia lo afectó”.

“Después de perder una pierna, una noticia de estas no nos da tan duro. Creía y tenía la esperanza de que mi pie pudiera llegar a recuperarse mucho, incluso, esperaba un 80 % de recuperación. Pero acepto la voluntad de Dios y me la pone un poquito difícil para demostrarle al mundo que sí se puede”.

“Esto me recuerda que en la vida las cosas no son tal cual como nosotros queremos o esperamos, hay muchas situaciones que no deseamos, que no pedimos o que ni siquiera imaginamos que podrían pasarnos, y aunque duelen o nos incomodan, son las que más nos forjan como personas mostrándonos que no tenemos el control de lo que sucede y que lo que sí podemos decidir ES ABRAZAR LA DIFICULTAD DESDE EL AMOR, tratar cualquier situación difícil con amor, y entonces las transformamos, convirtiéndolas en bendiciones para nuestras vidas”, aseguró durante esta semana en Instagram.