Luis Alfonso destapó inesperada noticia tras ser anunciado en el Festival Estéreo Picnic 2026; generó comentarios

El cantante se pronunció en sus redes sociales y compartió regalo.

Laura Camila Másmela Bernal

Periodista en Semana

28 de agosto de 2025, 10:39 p. m.
Luis Alfonso, cantante de música popular
La lista completa de los artistas que harán parte de la nueva entrega del Festival Estéreo Picnic se publicó este jueves, 28 de agosto, de uno de los eventos más importantes de la industria musical en Colombia, que reúne a miles de personas durante tres días para disfrutar y ver a sus cantantes favoritos en vivo.

Para la edición del 2026, uno de los artistas que más llamó la atención fue Luis Alfonso, pues a lo largo de los últimos años, ha destacado como uno de los cantantes más importantes del género popular y se ha ganado el corazón de miles de personas que escuchan sus canciones.

Festival Estéreo Pícnic.
Tras el esperado anuncio de las estrellas que harán parte del evento cultural, Luis Alfonso se pronunció en su cuenta de Instagram y le reveló a su público un adelanto de lo que será su próxima canción.

“Salucita. Contentoso. Te quise, te quiero y por siempre te voy a querer. Mis ojos no sirven para mirar a otra mujer. Borracho te pienso y sobrio también. Solo estás en las fotos que un día te tomé. Al menos nos veíamos felices y el corazón no tenía cicatrices. Los besos ya son cosa del pasado, pero no me he acostumbrado a que te fuiste”, son algunas líneas de la canción.

El ritmo, muy característico de sus producciones musicales, rápidamente sumó miles de likes y una gran expectativa por conocer el material completo.

Una de las partes preferidas de su público fue el coro, el cual mencionaba: “¿Cómo se olvida? ¿De qué manera? Veneno no hay que tomarse para que esto muera, ¿cómo se olvida? ¿Quién me dijera la fórmula para que uno de amor no se muera?“.

Ante el furor, el cantante antioqueño reveló que en el momento en el que el comentario complete 1.000 likes, revelará el nombre de la canción.

¿Qué otros artistas cantarán en el Estéreo Picnic?

  • Tyler, The Creator
  • The Killers
  • Sabrina Carpenter
  • Skrillex
  • Deftones
  • Lorde
  • Peso Pluma
  • Young Miko
  • Doechii, Turnstile
  • Peggy Gou
  • Interpol, Kygo
  • Butalismus 3000
  • Mochakk
  • Iván Cornejo
  • Addison Rae
  • Katseye
  • Ben Bhomer
  • Lola Young
  • Aitana
  • DJO.

Otros solistas y bandas son:

  • The Whitest Boy Alive
  • Viagra Boys
  • Peter Blue
  • Macario Martínez
  • Silvia Ponce
  • Royel Otis
  • Timo
  • Bob Moses
  • Lasso, Bunt
  • Men I Trust
  • Nicolás y Los Fumadores
  • The Warning
  • Balu Brigada
  • Manuel Lizarazo

