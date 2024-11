En cuanto a la creación de productos para la playa y el bronceado en la piel, su línea de bronceadores de D’Luchi es una de las preferidas de las personas a la hora de buscar el artículo ideal para sus vacaciones. Sin embargo, debido a la responsabilidad que tiene su marca con el medio ambiente, decidió cambiar la composición de algunos artículos, haciendo uso de ingredientes que no dañan el medio ambiente.

Mencionó la importancia que tiene para ella garantizar que sus productos no van a ocasionar daños a la naturaleza, a la hora de ser ingresados a los entornos en los que habita la fauna y flora.

La paisa es dueña de marcas como D'Luchi, Kaba, Kaba Make Up y La receta CBD. | Foto: Archivo Luisa Chimá.

Empresas de Luisa Chimá instaló paneles solares

En cuanto a la energía que se utiliza actualmente para poder fabricar cada uno de los productos que son adquiridos por sus clientes, la marca de la empresaria tomó la decisión de instalar paneles solares y dejar en el pasado el uso de la energía convencional y no renovable.

“Hicimos una inversión muy grande en paneles solares para dejar de utilizar la energía tradicional que nos venden normalmente, sabemos que la forma tradicional de producir energía no es tan amigable con el ecosistema, no es tan sostenible, entonces hicimos la inversión en los paneles solares y reemplazamos totalmente la energía tradicional en la empresa (...) Ahora todas nuestras áreas, incluyendo la plata de producción, logísticas, están alimentadas 100% por paneles solares y, aunque es una inversión grande, no afecta la calidad de los productos porque la energía funciona igual”.