Luisa Fernanda W dividió opiniones al presumir su cuerpo tras el embarazo

“Pura publicidad, con todos los procedimientos que se hacen y ahora que solo ejercicio!”; “Luisa como siempre mostrándose tan superficial y perfecta. Yo creo que sí tendrá una que otra estría y usa filtros, pero siempre nos hace creer que es un cuerpo glorioso. No muestra nunca la realidad”; “pura publicidad donde ese reto la hubiese echo bajar de peso hace rato que lo habría mencionado; pero solo hasta ahora sale con esa historia”; “pero esta gente si le gusta engañar a los demás, Luisa al igual que la Valdiri deben tener más de dos lipos, no crean a la gente caída del zarzo” , dicen algunos de los comentarios.

View this post on Instagram

“Me impresiona ver tantos comentarios tan despectivos, si quieres tomar el taller tómalo y ya, si no es así, simplemente te reservas tus pensamientos y palabras negativas. Ella aprendió algo que le costó y te lo quiere enseñar a ti porque no inviertes en ti en ves de criticar y si no lo quieres pues no juzgues !!! No entiendo porque entre mujeres nos tiramos tan duro en vez de apoyarnos”, escribió una usuaria.