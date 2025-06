Luisa Fernanda W revela cómo superar una ruptura amorosa sin fallar en el intento: “A veces, son el comienzo de tu renacer”

Por medio de su perfil de Instagram, Luisa Fernanda Cataño Ríos, nombre real de la creadora de contenido colombiana Luisa Fernanda W, compartió con sus seguidores una serie de consejos que, según ella, le han funcionado muy bien en su vida para superar una ruptura amorosa sin fallar en el intento.

Basada en su experiencia, inicialmente la influencer señala que “a veces cuando una relación se termina no se acaba el amor de inmediato”, pero aun así asegura que es posible empezar una nueva historia consigo mismo.

“Yo también he vivido rupturas difíciles, muy dolorosas que no me alcanzaría el video para contarles”, expresa y luego afirma que, aunque es una mujer amorosa, también se considera una persona realista. Por eso, cuando siente la señal de que es momento de terminar una relación, prefiere actuar pronto.

En este sentido, menciona que su primer tip clave es permitirse sentir la llamada “tusa”, llorar, extrañar, pero no quedarse ahí porque se corre el riesgo de perderse en el dolor y es lo que todos deberían evitar.

Uno de sus principales consejos es no prestar atención a los comentarios de otras personas. | Foto: Instagram @luisafernandaw

Así las cosas, su segundo consejo es reconocer que la única persona capaz de salvar a alguien de una “tusa” es ella misma, priorizando su felicidad no desde el ego, sino desde al amor propio, pese a las adversidades.

“Desde el respeto hacia mí y también hacia la otra persona. Porque lo que no me hace bien, no se queda, y lo que se va, se le agradece”, dice la creadora de contenido en el video.

Otro consejo importante, dirigido especialmente a los creyentes, es buscar en Dios la calma y la sabiduría para mirarse a sí mismo con amor. También arreglarse y no para alguien, “me pongo bella para mí, me esfuerzo por verme más linda, más fuerte y obviamente más en paz y que sea real, no apariencias”.

Según Luisa, otro tip fundamental es no estar pendiente de qué hace o deja de hacer la expareja, porque ya hace parte del pasado, y hay que enfocarse en el presente aunque se sienta dolor.

“No te vayas a perder jamás por quien ya no está. Solamente no te detengas y, ojo, no dejes por nada del mundo que la opinión de los demás te diga cómo vivir tu proceso”, agrega en la grabación, recalcando que lo mejor muchas veces está por llegar.

Este último consejo les recordó a varios de sus seguidores las fuertes críticas que recibió años atrás, cuando decidió rehacer su vida junto al cantante de música popular Pipe Bueno, padre de sus dos hijos, tras la muerte de Legarda, su expareja víctima de un disparo en medio de un robo en Medellín.