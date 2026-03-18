Tiempo atrás, Luisa Postres, hija de la senadora María Fernanda Cabal, ofreció disculpas luego de la controversia que se generó en los últimos meses por una oferta laboral que desató múltiples críticas en redes sociales.

Luisa Postres, la hija de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, habla con SEMANA y se defiende: “No he explotado a nadie”

La situación inició cuando la joven publicó en sus plataformas digitales una convocatoria para el cargo de community manager. En el anuncio detalló que los aspirantes debían contar con habilidades en edición, producción de video, manejo de redes sociales y conocimientos en el área audiovisual, entre otros requisitos.

“No sé qué es lo que quiero, no tengo un perfil del cargo, no sé qué es lo que estoy buscando”, dijo.

Estas condiciones generaron molestia entre varios usuarios, quienes cuestionaron que se exigieran múltiples funciones para un solo puesto de trabajo. Muchos consideraron que la propuesta no era equilibrada y que implicaba una carga laboral excesiva, lo que rápidamente encendió el debate en redes sociales.

A pesar de que reapareció y enfrentó la controversia en plataformas digitales, los ataques no frenaron por un largo tiempo, llevando a que aprendiera a lidiar con este tipo de contextos basados en la ‘funa’.

Sin embargo, recientemente, Luisa Lafaurie Cabal llamó la atención en la cuenta oficial de su negocio debido a un post que salió a la luz, en el que se revelaba que ya había encontrado un trabajador para la polémica vacante que abrió.

El perfil subió varios videos en los que se ve que el cargo fue ocupado por un joven que ya había estado trabajando con la marca desde tiempo atrás. La historia arranca con el camino que tomó el hombre, buscando una oportunidad laboral.

El relato muestra cómo se equivocó, aprendió y tomó fuerza en la empresa, llegando a postularse para esa vacante que armó una ola de críticas contra su jefa. Al seguir en el proceso, se percató de que tenía una oportunidad de manejar las redes sociales, esperando que surgiera como tanto deseaba.

El joven, identificado como Santi, puntualizó que estaba contando esto como parte de su camino laboral, teniendo en cuenta que siempre había querido estar vinculado en esta clase de trabajos.

“Yo la seguía queriendo, me gustaba trabajar con Luisa, pero tenía un gran miedo: ‘¿Y si no quedo?’”, comenta el joven.

El clip sumó más de 200.000 reproducciones y comentarios, llegando a que muchas personas indicaran que fue el único que se postuló para el cargo. Por ahora, Luisa Lafaurie no se ha pronunciado en video, esperando a contar dicha experiencia.