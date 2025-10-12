Suscribirse

CONFIDENCIALES

Luisa Postres revela el consejo que le dio su mamá, María Fernanda Cabal, cuando recibió esa enorme “carga de odio digital”

La empresaria fue objeto de una enorme polémica por una publicación de empleo que hizo en redes sociales.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
12 de octubre de 2025, 1:49 p. m.
.
Luisa Postres relató a SEMANA cómo vivió la polémica digital que se armó por su publicación de empleo. | Foto: Fotomontaje SEMANA

Las comunicaciones en internet suelen ser inmisericordes. Y cualquier error allí se paga a gran precio. Eso fue lo que vivió la semana pasada Luisa Postres, cuando publicó en su cuenta una oferta de empleo en la que pedía que una sola persona cumpliera múltiples funciones.

Contexto: Luisa Postres, la hija de María Fernanda Cabal y José Félix Lafaurie, habla con SEMANA y se defiende: “No he explotado a nadie”

“¿A quién maté? ¿Qué hice? (...) Jamás he explotado a alguien”, aseguró en conversación con SEMANA. La hija de María Fernanda Cabal y José Felix Lafaurie le contó a este medio lo que ha vivido en estos días. “Parece que generar empleo fuera un delito. Lo único que he querido es crear y trabajar”, agregó.

“Nadie está preparado para recibir tanta carga de odio digital”, le dijo a SEMANA.

Luisa Lafaurie Cabal, hija de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, habló con SEMANA.
Luisa Lafaurie Cabal, hija de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, habló con SEMANA. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En su conversación con SEMANA, Luisa Postres contó lo que le dijo su mamá en estos días en que el mundo digital se le vino encima. Ella fue su apoyo emocional en medio de la tormenta. La escuchó, la observó con firmeza y le dijo: “Todo pasa, nada es permanente. Tú sigue en tu camino”.

La empresaria recibió, con todo y polémica, más de 680 hojas de vida de profesionales interesados en trabajar con ella.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nicolás Maduro responde con nuevos ejercicios militares al Nobel de María Corina Machado: “Activados”

2. Representante de Cristiano Ronaldo fichó a promesa del FPC: la selección no lo quiso y lo desechó

3. “A Maduro ni con el pétalo de una rosa... Ceguera ideología es poco”: la respuesta a la arremetida de Gustavo Petro contra María Corina Machado

4. Así puede seguir en vivo la implosión controlada de los puentes de la calle 13, en Bogotá

5. Jorge Herrera habló en SEMANA y lanzó pulla a sus rivales de MasterChef Celebrity: “Desmotivantes”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

María Fernanda CabalEmpleoPostres

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.