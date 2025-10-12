Luisa Postres revela el consejo que le dio su mamá, María Fernanda Cabal, cuando recibió esa enorme “carga de odio digital”

Las comunicaciones en internet suelen ser inmisericordes. Y cualquier error allí se paga a gran precio. Eso fue lo que vivió la semana pasada Luisa Postres, cuando publicó en su cuenta una oferta de empleo en la que pedía que una sola persona cumpliera múltiples funciones.

“¿A quién maté? ¿Qué hice? (...) Jamás he explotado a alguien”, aseguró en conversación con SEMANA. La hija de María Fernanda Cabal y José Felix Lafaurie le contó a este medio lo que ha vivido en estos días. “Parece que generar empleo fuera un delito. Lo único que he querido es crear y trabajar”, agregó.

“Nadie está preparado para recibir tanta carga de odio digital”, le dijo a SEMANA.

Luisa Lafaurie Cabal, hija de José Félix Lafaurie y María Fernanda Cabal, habló con SEMANA. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO-SEMANA

En su conversación con SEMANA, Luisa Postres contó lo que le dijo su mamá en estos días en que el mundo digital se le vino encima. Ella fue su apoyo emocional en medio de la tormenta. La escuchó, la observó con firmeza y le dijo: “Todo pasa, nada es permanente. Tú sigue en tu camino”.