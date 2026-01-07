Gente

Luna Llena en Virgo: ¿cómo afectará a cada signo del zodiaco?

Estas son algunas recomendaciones para los creyentes en las energías del universo.

Laura Camila Másmela Bernal

8 de enero de 2026, 3:04 a. m.
Estas son algunas recomendaciones para cada uno de los signos del zodiaco occidental.
Estas son algunas recomendaciones para cada uno de los signos del zodiaco occidental. Foto: Getty Images/iStockphoto

La Luna Llena en Virgo marca uno de los momentos astrológicos más reveladores del calendario lunar para el año 2026, y por tal razón, se invita a los creyentes en las energías y las señales del universo a tomar decisiones conscientes y hacer un análisis profundo de cada uno de sus comportamientos.

Este importante evento se caracteriza por tener una energía enfocada principalmente en la salud, el trabajo y la resolución de problemas. Desde una mirada astrológica se impulsa a cada signo del zodiaco occidental a revisar hábitos, cerrar ciclos y asumir responsabilidades con mayor claridad y enfoque.

Luna llena 123rf
Luna llena 123rf Foto: 123rf

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Es un momento para replantear horarios, hábitos alimenticios y cargas laborales. También invita a bajar el ritmo y escuchar las señales del cuerpo.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Tauro debe cerrar asuntos amorosos inconclusos y tomar decisiones más prácticas respecto a proyectos personales que venían postergándose.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La Luna Llena trae revelaciones relacionadas con la convivencia, mudanzas o temas del pasado que necesitan resolverse para avanzar con mayor tranquilidad emocional.

Los 3 signos zodiacales que tendrán un golpe de suerte en amor y dinero esta semana

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Conversaciones importantes, acuerdos pendientes o noticias relevantes podrían marcar este momento, especialmente en vínculos cercanos o asuntos laborales.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La Luna Llena en Virgo impulsa a revisar gastos, ingresos y prioridades materiales, así como a reconocer el propio valor más allá de lo financiero.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Es una etapa de cierre de ciclos personales, definición de metas y toma de decisiones importantes. La claridad emocional será clave para dar nuevos pasos.

Signos que contarán con suerte
Recomendaciones para cada signo al afrontar la Luna Llena en Virgo. Foto: 123rf

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Se trata de un periodo de introspección, descanso y sanación emocional. Asuntos del pasado pueden salir a la luz para ser comprendidos y finalmente soltados.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Las energía lo invitan a revisar amistades, proyectos colectivos y metas a largo plazo, destacando quiénes realmente aportan crecimiento.

Los 3 signos del horóscopo chino que tendrían mejores oportunidades laborales en 2026

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La Luna Llena en Virgo puede traer reconocimientos, cambios laborales o decisiones importantes relacionadas con el rumbo de la carrera y la imagen pública.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Estudios, viajes, asuntos legales o planes a largo plazo podrían definirse con mayor claridad, impulsando decisiones prácticas y bien fundamentadas.

Cada año, la luna llena ocurre en un día y hora específicos.
Astrología Foto: Getty Images

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La Luna Llena favorece la resolución de deudas, acuerdos o vínculos intensos que requieren mayor honestidad.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Esta lunación puede marcar cierres o definiciones en vínculos afectivos y asociaciones, invitando a establecer límites más claros y equilibrados.

*El contenido de astrología y esoterismo no tiene sustento científico.

