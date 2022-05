Luto en el mundo del Country: muere Naomi Judd a sus 76 años

Otra leyenda que deja el mundo terrenal. La leyenda de la música country Naomi Judd, la mitad del dúo The Judds, falleció este fin de semana a sus 76 años.

Su hija, la actriz Ashley Judd fue quien anunció la muerte de su madre en un comunicado publicado en Instagram, y según refirió la revista Variety.

“Hoy las hermanas experimentamos una tragedia. Perdimos a nuestra hermosa madre por una enfermedad mental. Estamos destrozadas. Navegamos en un profundo dolor y sabemos que como la amamos, fue amada por su público. Estamos en territorio desconocido”, detalló la artista junto a su hermana Wynonna.

“Atravesamos por un profundo dolor y sabemos que así como la amamos, ella fue amada por su público”, agregó el comunicado. “Estamos en territorio desconocido”.

Más adelante, el publicista de Judd indicó que su esposo, Larry Strickland, no hará más declaraciones con respecto a este lamentable imprevisto. “La familia de Naomi Judd solicita privacidad durante este momento desgarrador. No se dará a conocer información adicional en este momento”.

Cabe destacar que dicho anuncio se produjo un día previo antes de que la familia Judd fuera admitida formalmente en el Salón de la Fama de la Música Country, cuya ceremonia estaba prevista a celebrarse en la ciudad de Nashville con una entrega de medallas.

Sin embargo, hasta el momento, la jornada sigue en pie y se espera que Wynonna Judd pueda asistir a la entrega de medalla, que -vale destacar- se realiza el día de hoy, 1 de mayo.

“El Museo y Salón de la Fama de la Música Country se une a la familia y los fanáticos en el duelo por la repentina pérdida de Naomi Judd. Siguiendo los deseos de la familia Judd, el museo seguirá adelante con la Ceremonia del Medallón el domingo 1 de mayo, con Wynonna planeando asistir. Además de The Judds, Eddie Bayers, Ray Charles y Pete Drake serán incluidos formalmente en el Salón de la Fama de la Música Country. Se cancelan las llegadas públicas a la alfombra roja”, indican los representantes del Salón en un comunicado.

La historia

Naomi y su hija, Wynonna, comenzaron a cantar juntas como acto profesional a principios de la década de 1980, y finalmente produjeron una serie de grandes éxitos, incluidos ´Mama He’s Crazy´ y ´Love Can Build a Bridge´.

The Judds completaron lo que se anunció como una gira de despedida en 2011, pero anunciaron a principios de este año una “gira final” de diez fechas que estaba programada para comenzar en septiembre.

Actuaron juntas públicamente por primera vez en años a principios de abril en los CMT Music Awards. Y como se mencionó antes, el dúo estaba programado para ser incluido en el Salón de la Fama de la Música Country el domingo.

En el transcurso de siete años, The Judds ganó cinco premios Grammy y tuvo 14 sencillos n.° 1, según el Salón de la Fama de la Música Country.

Sus éxitos

Las Judds tenían una racha ininterrumpida de ocho sencillos country n.° 1 consecutivos para la década de los ochenta, incluidos ´Why Not Me´ y ´Mama He’s Crazy´, como sus grandes éxitos en 1983, seguidos de éxitos como ´Girls Night Out´ y ´Rockin With the Rhythm of the Rain´.

Su último sencillo en las listas de éxitos fue ´Stuck in Love´ en 2000; asimismo, vale destacar que no habían lanzado un álbum de material original como dúo desde ´Love Can Build a Bridge´ de 1990, pero su racha de sencillos de los ochenta siguió siendo popular en la radio country hasta el día de hoy.

Por otra parte, Naomi Judd publicó nueve libros, el más reciente fueron las memorias River of Time: My Descent Into Depression and How I Emerged With Hope, publicado en 2016.

Otros títulos incluyen Naomi’s Guide to Aging Gracefully: Being your best for the El resto de tu vida (2007), La guía innovadora de Naomi: 20 opciones para transformar tu vida (2004) y varios libros para niños.

Además del canto, Judd también se convirtió en una celebridad televisiva; por ejemplo, entre 2003 y 2004 fue juez en Star Search y dado a esta experiencia, creó su propio programa de entrevistas titulado Naomi’s New Morning, que duró dos temporadas en Hallmark Channel.