Gente

Luto: murió el maestro Antonio Samudio, referente del arte colombiano

El artista falleció a los 93 años en Bogotá.

Redacción Semana
17 de febrero de 2026, 8:09 a. m.
Antonio Samudio.
Antonio Samudio. Foto: Antonio Samudio/ instagram

El artista Antonio Samudio murió el domingo 15 de febrero a los 93 años de edad, referente del arte contemporáneo en Colombia.

Su deceso fue confirmado en sus cuentas de redes sociales: “Hoy despedimos a Antonio Samudio con tristeza, pero también con una profunda gratitud por todo lo que nos dejó. Su arte, su sensibilidad y su manera de mirar el mundo marcaron a quienes tuvimos la fortuna de conocer su obra y su espíritu creativo”, señaló una publicación en Instagram.

Samudio nació en Bogotá en 1932 y estudió arte inicialmente en Buenos Aires y luego en la Universidad Nacional de Colombia. “Tras una larga e intensa carrera en Colombia, en 1991 se trasladó a vivir a Venezuela, donde estuvo alrededor de 20 años”, señala una reseña del Museo de Arte del Tolima.

Participó en destacadas bienales y salones internacionales, “exponiendo en galerías de Colombia, Venezuela, Perú, Estados Unidos, México, entre otros”.

“Se han editado varios libros monográficos de sus grabados, como: Libraco con Grabado (1986), Tríptico de Comala (1989), País en mezzotinta (1996), Teatro de Sombras (2002), Libraco Porno (2004) y Los grabados de Antonio Samudio (2016), entre otros”, subrayó el Museo de Arte del Tolima.

Botero sigue haciendo historia: se prepara en Singapur su exposición más grande que se haya hecho hasta el momento

LGM Galería también lamentó la muerte del artista.

“Hoy despedimos al maestro Antonio Samudio (1932–2026), nacido en Bogotá, artista fundamental del arte colombiano cuya obra y mirada acompañaron varias generaciones", indicó.

“En LGM Galería tuvimos el privilegio de conocerlo y de trabajar junto a él, de escuchar sus historias y de acercarnos a una práctica artística marcada por la sensibilidad, el rigor y una profunda reflexión sobre la imagen y la memoria. Su trabajo permanece como testimonio de una vida dedicada al arte y como una invitación constante a mirar con atención y curiosidad el mundo que nos rodea. Acompañamos a su familia, amigos y a toda la comunidad artística en este momento”, agregó.

La faceta menos conocida de la artista colombiana Beatriz González

Grupo Sura también expresó sus condolencias y resaltó su aporte al arte colombiano.

“Lamentamos profundamente el fallecimiento de Antonio Samudio, artista colombiano cuya obra dejó una huella singular en la historia del arte contemporáneo del país. En Sura honramos su legado recordando Faldas de Monserrate, pieza que hace parte de nuestra colección y que refleja la fuerza compositiva y la sensibilidad estética que definieron su trayectoria. Sura lamenta su partida y agradece su contribución al arte colombiano”, dijo en una publicación en la red X.

