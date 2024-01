Madre de participante de ‘La Voz Kids’ conmovió con su historia de vida al revelar que es aseadora

Aunque bueno, se podría decir que el programa no es solo para descubrir nuevos talentos, ya que las historias de vida de los pequeños o de sus familiares, también llegan a ser del interés de los televidentes, quienes en ocasiones se conmueven con las historias.

Mamá de participante conmovió con su historia de vida

“Estoy trabajando en servicios generales y no es deshonra porque uno lo hace con el corazón. A veces uno piensa que no se pueden hacer las cosas, que es imposible por muchas dificultades que se pasan, pero para Dios nada es imposible y esta es una alegría muy grande, que mi hija llegue muy lejos con su voz. No importa el trabajo que yo haga, ella está ahí”, expresó Fernanda.