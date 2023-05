Mafe Walker se pronunció sobre historia de famosa actriz con extraterrestres; destapó qué fue lo que pudo pasar

Sandra Reyes conquistó a miles de personas en el país con su trabajo en la televisión nacional, enamorando con personajes y apariciones en proyectos de todo tipo. La actriz logró mover fibras al integrar diversos elencos, tal y como fue el caso de Pedro, el escamoso, La mujer del presidente y El cartel de los sapos, donde destacó por la versatilidad ante las cámaras.

Sandra Reyes se robó las miradas con su trabajo en televisión. - Foto: Pantallazo 'Buen día, Colombia' 8 de mayo/Caracol Televisión

La artista llamó la atención en las plataformas digitales y las redes sociales con detalles de su vida personal, entre lo que destacaron cambios en sus pensamientos y el estilo de rutina que implementó en el presente. De igual manera, la colombiana despertó todo tipo de reacciones al sincerarse y hablar de una experiencia que habría vivido con seres fuera del planeta tierra.

Sandra Reyes tomó por sorpresa a sus seguidores y estuvo como invitada en el matutino Buen día, Colombia, donde aprovechó para hablar de la supuesta experiencia que tuvo hace unos años con unos seres de otro planeta. En esta charla fue enfática en la existencia de extraterrestres, quienes la habrían contactado en su nave espacial.

Sandra Reyes, reconocida actriz de la televisión colombiana. - Foto: Foto: Caracol Televisión

“Hace mucho me subí a una nave, me llevaron a una nave. En ese momento no lo entendí tanto, pero ahora me doy cuenta de que era real. Pensé que había sido como una especie de sueño y quién me iba a creer”, indicó inicialmente sobre esta anécdota que atravesó.

La reconocida actriz, que también apareció en Clase aparte, de igual manera, reiteró que al principio tenía en su mente que todo había sido un sueño. Sin embargo, puntualizó que un tiempo después se dio cuenta de que su contacto con esos seres fue verídico y no era producto de su imaginación.

Pese a que no entregó mayores detalles, Sandra Reyes indicó que su supuesto encuentro con los extraterrestres se dio fuera del planeta y recalcó que ellos le han enviado muchos mensajes a la humanidad, por lo cual expresó que hay que “vibrar alto” y prestar atención real a todas las señales.

“Me impresionó la nave, porque era transparente. En ese momento no lo entendí, no entendí lo que me había pasado, pero después me llegó el libro [’Rescate de la Tierra’]”, agregó Reyes en el espacio televisivo. Luego, sentenció: “Sé que estuvimos en un lugar que creo que no era la Tierra, porque tenía como una atmósfera rara, distinta. No sé. Y nos metíamos como en un túnel dentro de la Tierra. No me acuerdo qué pasó ahí, no lo tengo consciente”.

La actriz habló sobre su experiencia con seres de otro planeta. - Foto: Instagram @sandrareyesactrizoficial

Ante lo dicho por la celebridad de la televisión nacional, donde agregó que en este momento era un canal entre los extraterrestres y la humanidad, Mafe Walker decidió pronunciarse y dar su opinión al respecto, compartiendo un contenido en redes sociales en el que explicó y destapó qué pudo pasar aquella vez.

La influencer colombiana realizó un post en su cuenta personal de Instagram, donde quiso agradecerle a Sandra Reyes por compartir el mensaje que ella venía plasmando desde hace meses, pues era importante comunicarlo a la humanidad. La mujer, que asegura hablar idioma alienígena, no perdió la oportunidad y reveló qué pudo suceder con la actriz, así su cuerpo no haya subido a dicha nave espacial.

Mafe Walker reveló el porqué de los avistamientos de OVNIS. - Foto: Foto tomada de Instagram @mafewalkerstarseed

“Si hay cuadro abdusor es porque la frecuencia vibracional está interferida. Se rompe contrato abducciones de vidas pasadas, ya que hay deformación en el campo áurico que conlleva a deficiencias en el campo electromagnético por los metales pesados, antenas”, indicó en las plataformas digitales.

De igual forma, Mafe Walker enfatizó en que, a pesar de que el cuerpo físico no sale de su entorno, el cuerpo etérico es el que es llevado al encuentro con aquellos seres, por lo que se borraba la memoria y los recuerdos eran vagos.

Mafe Walker destapó lo que pudo vivir Sandra Reyes. - Foto: Instagram: Mafe Walker

“Borran memoria y al cuerpo de energía le introducen chips de interferencias. Las abducciones dependen de la experiencia genética y de tu campo vibracional de energía. Me refiero a razas regresivas. Si la abducción es de razas benevolentes es una sensación de inmenso amor y expansión al corazón elevando tu cuerpo de energía y dones psíquicos se activan”, dijo en su perfil.

Estas palabras desataron reacciones en los usuarios de redes sociales, quienes pusieron en duda y apoyaron las experiencias de ambas colombianas.