Maluma le muestra por accidente sus partes íntimas a sus seguidores

Se supone que la mano que lo tapa no dejaba ver nada, pero la realidad es otra.

El cantante Maluma volvió a jugar con los sentimientos de sus seguidores mostrándose sin una sola prenda de vestir encima mientras nada en la piscina de su residencia, donde no solo hace ejercicio, sino que también posa para el lente de su teléfono celular mostrando su cuerpo escultural con músculos marcados y piel tatuada, que llevan su sensualidad a niveles insospechados.

En la última publicación que hizo en su perfil oficial de Instagram, el paisa no dejó nada a la imaginación y se mostró muy pícaro y divertido mientras le sonreía a la que aparentemente es su novia, encargada de hacer las veces de fotógrafa buscando el ángulo perfecto para que su mano tapara las partes íntimas del cantante, quien desnudo y despreocupado hace diferentes movimientos para capturar su mejor perfil.

Foto: Instagram @maluma. - Foto: Foto: Instagram @maluma.

“Casi no encuentro fotógrafa 😈”, fue la leyenda que puso el paisa como título de su post, que ya cuenta con más de un millón 400 mil likes y una infinidad de comentarios de toda clases, entre los que se encuentran los que enaltecen la belleza del artista y otros donde se revela el trabajo de algunos cibernautas para lograr ver las partes íntimas del intérprete de Junio.

“A la próxima espero que la cámara sea manca ;( 💘”, “Que presión de tener las uñas impecable”, “Pero quiten la mano que no veo bien 😂”, “JL!!! Tú como que quieres causar unos cuantos ataques al corazón!!!!”, “SACA TU MANOOOO”, “Deja ver si mi novia comenta algo”, “Padre santísimo, Jesucristo 🤤 esta foto casi me da un ataque al corazón!”, “El agua estaba fría 😆”, “Pero en la tercera foto se refleja igualito 😂😂”, “vean la última foto y den zoom en el agua, de nada amigas ❤️”, son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

Aunque se supone que la mano de la novia de Maluma le tapa su miembro, en la tercera imagen la luz y la corriente del agua le jugaron una mala pasada, y gracias al zoom que permite hacer la aplicación a las imágenes se logra ver parte del miembro del artista de una forma muy borrosa, asunto que muchos de los seguidores del cantante agradecen por toda la red social.

Las imágenes están atrayendo aún más usuarios de Instagram al perfil del artista y están siendo compartidas por otras redes sociales, anunciando todos los atributos masculinos con los que cuenta Maluma, quien se ha ganado el cariño de millones de fanáticos alrededor del mundo con su música, sus letras y su personalidad arrolladora y de mucha galantería.

Esta no es la primera vez que Maluma deja ver su anatomía dentro del agua. Hace un par de semanas él mismo, sin ayuda de nadie, también se hizo todo un fotoestudio en dicha piscina, donde no solo mostró su cuerpo, también hizo varias muecas, entre sonrisas y picos para sus seguidores, quienes nunca se cansan de su sensualidad. “Unas foticos ps Pa’ q mandeeeee… 😛”, fue la frase que usó el cantante para titular este post, que en tan solo dos horas acumuló más de 487 mil me gusta.

Además de esta publicación, Maluma también tiene todo un repertorio de post donde su sex appeal es el protagonista, como la que hizo cuando estaba disfrutando de unas buenas vacaciones en Miami, ciudad que frecuenta con regularidades no solo para disfrutar de su caluroso clima, sino para hacer mucha música de la mano de sus grandes amigos de la industria, como Marc Anthony, J Balvin y ahora el puertorriqueño Bad Bunny, quien se suponía era un enemigo de primera del paisa y todo por las “tiraeras” hacia el paisa que el boricua había hecho hace años en sus canciones.