La Reina: el nuevo sencillo y video de Maluma dedicado a todas las mujeres y en el que celebra la diversidad

El artista paisa de música urbana, Maluma, lanzó su nuevo sencillo y video “La Reina”, un videoclip en donde se estrenó como director y le cedió el protagonismo a 17 bellas y valientes mujeres, para que compartieran su historia de vida y le enseñaran al mundo que “todas son reinas”.

Es una canción que busca empoderar a las mujeres y quiere transmitir a través de su letra y melodía un inspirador mensaje de igualdad para apreciar la verdadera belleza que todas las mujeres portan de manera natural.

A través de una serie de frases y mensajes, Maluma quiso honrar la magnificencia de ser mujer y coronarlas siempre.

“Esta bonita canción la escribí en un campamento musical y me llegó como caída del cielo, porque hace tiempo quería hacer un homenaje a la mujer. Para mí, lo más importante de esta canción era que el protagonista no fuera yo, sino que realmente fueran ellas y todas las mujeres en el mundo entero que se van a sentir identificadas,” expresó Maluma durante el rodaje del emotivo video.

La Reina, nuevo sencillo y video de Maluma. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

Las protagonistas del video, historias de empoderamiento:

Las 17 protagonistas del video cuentan su historia a través de sonrisas, abrazos, miradas y mucho amor propio, quizá el factor principal de esta canción. Cada una de ellas, representa la diversidad de la belleza, y le recuerda al mundo que una silueta esbelta, la edad, el pelo, una extremidad, unas arrugas, entre otras cosas, no son determinantes cuando se trata de la grandeza de una mujer.

De acuerdo con Lina María Loaiza Bran, quien tiene una prótesis en una de sus piernas, existen más limitantes mentales, imaginarios y sociales que limitantes físicos y de capacidad. “La sociedad ha sido muy exigente con nosotras y nos tiran muy duro y creo que son las mismas mujeres las que más duro nos tiramos”.

En el entorno de las mismas mujeres somos muy duras con nosotras mismas y nos empezamos a creer todo este cuento de que tenemos que ser delgadas que tenemos que tener el cuerpo hiper trabajado, hiper tonificado, de que tenemos que tener el pelo perfectamente planchado, como todos estos estereotipos de belleza que nos han ido enseñando y que nos han recalcado que están ahí y si no cumples con esos requisitos por así decirlo se vuelve una limitante, pero sí es más mental”, explicó Loaiza para SEMANA.

Lina Loaiza en el lanzamiento de la canción y video La Reina. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

Finalmente, Loaiza, quien es antropóloga y actualmente pertenece a un grupo de danza aérea, señaló que la belleza no es solo una, y dejó un mensaje para todas las mujeres que luchan contra los estereotipos. A “cada una que se reconozca dentro de su particular belleza, porque la belleza no es solo una y se abracen y se amen mucho porque son maravillosas”

Por otro lado, Ana María Ramírez, quien padece de alopecia, y quien asegura que el cabello es solo un accesorio, en diálogo con SEMANA reiteró un poderoso mensaje para las mujeres, especialmente en su mes.

“En el video realmente la acción que hago dice mucho, dice más que mil palabras, espero que puedan tomar eso como ejemplo para darse cuenta que no hay nada que nos haga sentir menos, en este caso el cabello es un accesorio y no me impide seguir con mi vida, no me impide ser feliz y no creo que pueda impedir a muchas personas también a serlo, esto es un empujoncito más para que se den cuenta de lo valiosas que somos, con cabello sin cabello, con una pierna o sin ella, porque realmente lo valioso es lo que tenemos por dentro y cómo somos como persona”.

Ana María Ramírez en el lanzamiento del video de Maluma, La Reina. - Foto: Cortesía Paola España Comunicaciones

Cabe recordar que la emblemática canción fue escrita por Maluma, Kevin Cruz Moreno, Edgar Barrera, Lenin Yorney Palacios y Luís Miguel Gómez Castaño. El video musical fue filmado en Medellín, Colombia; bajo la dirección de Juan Luis Londoño Arias (Maluma), Juan Felipe Zuleta y César “Tes” Pimienta; y producido por su casa productora Royalty Films.