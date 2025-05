Mamá de Altafulla rompió el silencio por supuesta fortuna extravagante en su familia; los comparan con las Kardashian

Mamá de Andrés Altafulla habló de rumores de familia millonaria

“Quieren sacar eso para decir que ese niño no puede ganarse ese premio. Aquí vivimos al día y tiene uno sus cositas y hasta ahí. Aquí no hay ningún millonario en esta familia”, afirmó.

“Tengo un buen hijo. Estoy segura y creo que Colombia lo sabe. Yo le decía ‘Andrés, pídele a Dios’, y él me respondía ‘Mami, yo hablo con Dios todos los días’. Pero lo que yo no sabía era que era todos los días. Ahora que estoy viendo, que se arrodilla. Eso no lo sabía. Eso sí, me tiene con el corazón muy grande, estoy orgullosa de ese muchacho. No crean que Altafulla, nada más es el Caribe, es de nosotros: de Medellín, de Bogotá, de Bucaramanga, de todas partes”, concluyó.