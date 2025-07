“Amigos miren, estaba practicando moto. Tengan mucho cuidado ustedes, mira como me volvieron”, dice en la historia donde se le observa con una camiseta de rayas rota y llena de sangre, también el brazo, el cuello y la cara con heridas.

La madre de Yina fue llevada a la clínica, allí tuvieron que realizarle una sutura: “Me cogieron 11 puntos en la oreja, pero gracias a Dios no pasó a mayores porque me han dicho que ese hueco en el que me fui era para haberme partido un pie o una mano”, agregó en otro video desde su cama, donde se encuentra en reposo como parte de su recuperación.