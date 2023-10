Manuel Medrano no se quedó callado y así respondió a quienes critican que hable como “rolo”

Manuel Medrano, reconocido por sus canciones ‘La mujer que bota fuego’, ‘Afuera del planeta’, ‘Si pudiera’, ‘Una y otra vez’, entre otras, nació en Cartagena, pero recientemente dio de qué hablar por su amor por la capital colombiana.

A lo largo de su carrera, este cartagenero ha recibido todo tipo de críticas por su acento, pues muchos le dicen que no tiene que hablar como lo hace, como un ‘rolo’, ya que no nació en Bogotá. “No tiene identidad”; “¿Qué se cree?”; “¿Por qué habla así?”; “ese acento no es de él, no nació aquí y ¿de qué se las da?”, son algunos de los comentarios que le hacen al artista.

Sin embargo, Medrano no se ha dejado llevar por lo que le dicen y en un diálogo con Infobae sostuvo que la manera en que habla es porque se siente identificado con la capital de Colombia, ya que esta le ha dado todo.

“Yo no crecí allá (en Cartagena). Es muy difícil que hable de otra manera, quizá lo haría si hubiese crecido allá, pero vivo acá (Bogotá) desde que tengo 3 años. Me da risa lo que la gente se inventa en su cabeza, unas historias muy chistosas, o de pronto, me confunden con otros artistas; pero no, yo soy Manuel Medrano, y vivo en Bogotá desde que tengo 3 años”, le dijo el cantante al medio.

El intérprete de ‘Bajo el agua’ también indicó que no solamente está el acento de ‘rolo’ pues Bogotá tiene la característica de ser una ciudad multicultural y se pueden encontrar muchas expresiones poco comunes, “es cierto que es una ciudad que tiene muchos acentos”.

El cantante quiso abrir su corazón y a pesar de las críticas, sostuvo que no es porque no quiera tener un arraigo con Cartagena, solo que en la capital encontró el impulso para ser quien es actualmente. Resaltó que visita muy seguido la ciudad costera, ya que su padre sigue viviendo allí.

No solo se refirió a su ciudad natal sino a los alrededores, puesto que a pesar de estar radicado en Bogotá, ama viajar al mar. “Amorcito a todos estos pueblos costeños o caribeños, con y sin mar, como Galeras, Sucre, Sincelejo, Tolú, Coveñas, que se destacan entre tantas ciudades lindas, como Cartagena. Me volví un amante de la cultura costeña por lo que es y no porque haya crecido ahí”, dijo el cantante a Infobae.

Manuel Medrano no dudó en comentar que se siente identificado con la cultura cartagenera, pues le gusta mucho la comida de mar y la champeta, que no quiso dejarla pasar desapercibida e indagó a fondo sus orígenes porque aunque sea muy popular hay quienes no saben la razón de su nombre. Este género musical se dio en los barrios de la heroica y tiene una mezcla cultural africana.

Cabe destacar que hace unos meses el cantante fue tendencia por asegurar que “los costeños somos los dueños del universo”. El comentario hecho en X no cayó del todo bien a sus seguidores e internautas, quienes no dudaron en responderle.

Un usuario comentó el trino con un video en el que el cantante confesó quién es su crush famosa, con un acento señalado por algunos de ‘gomelo’: “¿Qué tan famosa? Colombiana, Paulina Vega, evidentemente, diosa divina, e internacional, uy me toca pensar mucho para esto, debe haber alguien”.

Pero el comentario que al parecer sacó de quicio al artista fue el que hizo un usuario que figura como Daniel Beleño, que suma más de 20.000 seguidores en Twitter: “Nadie: El valecita que habla como rolo con una mondá en la boca”.

“Nadie: - El picha corta que nunca me va a llegar a los talones...”, contestó Medrano, comentario que a su vez generó otras reacciones. “Magínate, Magta, donde este man llegue a pegar una canción, levita”; “eres como de los últimos en el ranking de cantantes colombianos famosos, quizá le ganes a Yina cantando guaracha”, escribieron algunos usuarios.