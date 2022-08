Marbelle reveló dónde está luego de salir de Colombia y lanzó nuevas pullas: “Le queda grande”

La vallecaucana dejó Colombia hace más de una semana. Sin embargo, no se ha desconectado de la coyuntura política.

Marbelle, quien actualmente es una de las artistas colombianas más reconocidas, no pudo ocultar su tristeza por el triunfo de Gustavo Petro en los comicios presidenciales y aseguró que no había posibilidad alguna de que se quedara en el país, ya que no comparte los ideales del cordobés.

“Dios te guarde, Colombia. Tranquilos, yo les dejo todo el cacas para ustedes. La verdad es que no existe la posibilidad de que me quede en la Colombia que ustedes van a destruir. ¡Gracias por el abrazo! Ojalá les vaya bien a ustedes”, indicó en aquel momento.

Historias de Marbelle - Foto: Instagram: Marbelle

Ante la incertidumbre que se generó en torno a este tema, la llamada ‘reina de la tecnocarrilera’ sorprendió hace unos días a sus seguidores y compartió una fotografía en la que mostró que se fue de viaje, dejando temporalmente Colombia.

La artista, de igual manera, publicó esta semana una serie de imágenes en las historias de Instagram, donde reveló su paradero actual y dejó ver que se encuentra en Tulum (México), enfatizando que está de vacaciones.

En las postales, que se hicieron virales rápidamente en las diferentes redes sociales, se puede observar que la intérprete de Adicta al dolor visitó el principal parque de esa localidad. Además, señaló que quedó enamorada de una perrita del lugar.

“Nos enamoramos en estas vacaciones, porque ellos saben y conocen lo que es el verdadero amor. ¡Gracias, Rosita!”, fue el mensaje que escribió la cantante de música popular para acompañar las publicaciones, que recibieron decenas de comentarios.

Pese a que está en un paradisíaco destino, la vallecaucana no se ha desconectado de la coyuntura nacional y lanzó nuevas pullas en su cuenta personal de Twitter. “¡ARDEN LOS MAMERTIS! Le queda grande la ropa, el matrimonio y el cargo”, indicó Marbelle, sin mencionar a nadie en específico.

Le queda grande la ropa , el matrimonio y el cargo🤣 — MARBELLE (@Marbelle30) August 25, 2022

Cabe recordar que Graciela Torres, conocida popularmente en el mundo del entretenimiento como La Negra Candela, aseguró hace unas semanas que la cantante sí abandonaría el país próximamente.

De acuerdo con la periodista, la artista vallecaucana tendría en la actualidad varias ofertas para realizar una gira musical en el extranjero. Además, señaló que la estarían buscando desde México para impulsar su carrera en ese país.

“Nos enteramos de que tiene una invitación de unos empresarios internacionales para hacer una gira de conciertos fuera de nuestro país. Ella ha vuelto a reunir a su equipo de trabajo, que estaba disuelto por los últimos acontecimientos, y seguramente se marchará a cantar, lo que es su verdadera profesión”, indicó en aquella oportunidad.

Luego, añadió: “Nos enteramos de muy buena fuente que unos empresarios mexicanos estaban buscando a una cantante del mismo perfil de Jenny Rivera, para impulsarla dentro del folclor mexicano, en reemplazo de esta señora que falleció en un trágico accidente a los 43 años de edad”.

La Negra Candela señaló adicionalmente que Marbelle ha tenido bastante relevancia en el ámbito digital, debido a su exposición en medio de la contienda electoral que se llevó a cabo recientemente en Colombia.

“Como ahora Marbelle está tan nombrada en las redes sociales, especialmente, están pensando en volver con el proyecto, ya que nadie ha llenado el vacío que dejó Jenny Rivera. A Marbelle no le hace ninguna gracia quedarse en Colombia, aguantando lo que está pasando, y sí irse a triunfar a México. Marbelle, al parecer, sí se va, pero a trabajar”, concluyó Torres.