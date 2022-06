Marbelle trata a sus detractores como ‘hienas’ tras la victoria de Gustavo Petro

La cantante no ha dejado de insultar a sus detractores. Sin embargo, también ha sido víctima de burlas y memes.

Luego de que el candidato de izquierda Gustavo Petro derrotara a Rodolfo Hernández en las urnas, muchos recordaron las palabras de la cantante de tecnocarrilera, Marbelle, cuando señaló que si él ganaba, se iría del país.

Marbelle, fue una de las personalidades que más polémica causó al hablar de elecciones, por sus fuertes comentarios. De hecho, en ocasiones fue llamada xenófoba, entre otras cosas. Por ello, apenas se conocieron los resultados electorales, los ojos de los internautas estuvieron sobre la cantante.

Sus primeras impresiones demostraron la molestia que tenía y en pocas horas se volvieron virales los memes sobre la cantante.

A pesar de las bromas, la artista siguió publicando sus opiniones en su cuenta de Twitter; de hecho, esta mañana escribió: “Así son las hienas”, refiriéndose a quienes le han hecho bullying en las redes.

“Buenos días! Amanecieron CAGADOS de la risa pero con mierda entre los dientes … Así son las HIENAS!”, fue el mensaje que publicó.

Cabe señalar que sobre las dudas de si se iría, la cantante decidió salirles al paso a las críticas por medio de un video que publicó en Twitter, en el que aparece un adolescente diciendo el siguiente mensaje: “Si a mí me da la perra hijue**** gana, me quedo aquí. Porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”.

Marbelle tildó esta grabación como un “comunicado oficial” que iba de su parte a las personas que piden su salida del país.

Cabe recordar que minutos antes de conocerse que Petro había ganado las elecciones, Marbelle lanzó un insulto a sus contradictores que daba a entender que se iba de Colombia: “Tranquilos yo les dejo todo el ‘cacas’ para ustedes”; sin embargo, aún es incierto si en realidad dejará o no el país.

Marbelle mostró su tristeza por el triunfo de Petro

La artista, sin embargo, no desaprovechó la ocasión para volverse a despachar en contra del líder de la Colombia Humana. Igualmente, les respondió a algunos internautas que la ofendieron.

“Dios te guarde, Colombia. Tranquilos, yo les dejo todo el ‘cacas’ para ustedes”, fue el mensaje que escribió la vallecaucana para acompañar el trino, que recibió cientos de mensajes.

Cabe mencionar que la cantante de música popular fue una de las personas que más cuestionó al candidato del Pacto Histórico durante la contienda electoral; incluso, este domingo 19 de junio, aseguró que este sería la muerte del país.

“¡Bueno, amigos, a votar! Recordemos la frase que entonamos desde niños con la mano en el pecho: ‘LA LIBERTAD SUBLIME’. Petro es la muerte de Colombia, ojalá hoy no asesinemos su libertad”, indicó inicialmente.

Luego, Marbelle agregó: “Estos días que pasaron entre la primera y la segunda vuelta nos sirvieron para ver cómo la carroza de ‘Petricienta’ se convertía en calabaza, sus lacayos en ratas, sus vestidos caros en harapos y la zapatilla de cristal se la prueban todos, menos él”.

La vallecaucana, de igual manera, se convirtió en tendencia en las distintas redes sociales debido a que muchos internautas le están preguntando si se va a ir de Colombia.

Ante estos comentarios, la reconocida artista no se ha pronunciado hasta el momento. Sin embargo, hace unos días en su cuenta personal de Twitter aseguró que no tenía pensado abandonar el país, como se ha especulado.

“Te reportaron mal, amor, como todo lo de ustedes. Le repito que cuándo quiera nos vemos, ¡malparido!”, señaló la exjurado del ‘Factor X’, luego de un fuerte cruce de palabras con el influenciador Levy Rincón.