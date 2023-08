Marcelo Cezán reveló su edad y contó a los cuantos años fue papá

Además también aclaró que al hacer cuentas, la edad en que tuvo a su hijo y la actual no encajan, ya que el pequeño nació en el año 2018 y según el dato de los años de Marcelo en Wikipedia es que tiene 51 años. Cosa que no es así y él mismo reveló que se convirtió en padre a esa edad y que actualmente tiene 56.

No obstante muchos de sus fanáticos resaltan que no aparenta esos años y que se ha mantenido muy bien.

Recientemente el artista compartió con varios de sus seguidores en las redes sociales que está súper enamorado y que sus ojos no tienen otra dueña que no sea su esposa. De hecho, hace poco renovaron votos y esto hizo que se mostrara feliz. Las cosas no quedaron solo en una celebración de momento y es que el también cantante quería darle una sorpresa a su Michelle Gutty para que no olvidara esa fecha especial.