Marcelo Cezán se sinceró sobre perturbador momento que vivió a causa de las drogas; terminó en el cartucho

“Yo un día llegué al Cartucho aquí en Bogotá a buscar algo de pijama. Recuerdo con unas babuchas y ya el desespero a las tres de la mañana, algo así, me imagino, no me acuerdo bien. Mi amigo estaba en una fiesta, se acabó todo y yo dije no, vamos para allá a buscar porque queremos seguir”, relató el presentador, recordando lo vivido en ese momento.