Margarita Rosa de Francisco pone a sufrir a sus críticos y hace importante anuncio: “Todavía me dan trabajo”

Margarita Rosa de Francisco volvió al ruedo y contó noticia profesional

La actriz caleña subió una imagen donde expresó la sorpresa que sentía de que “siguieran dándole trabajo”, regalando solamente dos datos de este personaje. “ Ando por acá filmando (todavía me dan trabajo, ¡increíble!). No me permiten decir nada sobre mi personaje, por el momento, pero les doy esta pista: interpreto a una vieja con mucho poder. Soy Luisa Carla Sarmienta Angula ”, escribió.

“Aquí sigo disfrazada de señora elegante (el personaje de la serie en la que estoy trabajando). Ahora sí veo el efecto del tratamiento #ultherap que me hice con el doctor Alan González. Desde la pandemia no me lo hacía y me encanta porque le devuelve luminosidad a la piel. Nada de rellenos. Tampoco me gusta ponerme bótox en la cara porque me gusta sentir que puedo expresarme con ella”, escribió.