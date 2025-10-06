Marilyn Patiño contó cómo estuvo a punto de quitarse la vida: “Sentí la voz de Dios”

Marilyn Patiño es una de la actrices colombianas con mayor crecimiento y exposición de nivel internacional, pues se ha puesto bajo la piel de importantes y queridos personajes en producciones como Oye Bonita, La viuda negra y El final del paraíso, generando una conexión con millones de personas en internet.

Por medio de una entrevista para Se dice de mí, programa en el que las estrellas más grandes del país cuentan sus historias de mi vida y momentos complicados, la actriz abrió su corazón y expuso que hace varios, en medio del dolor y la tristeza que le generaron situaciones desafortunadas, estuvo a punto de quitarse la vida.

La modelo quiso terminar con su vida. | Foto: Instagram: @marilynpatino1

“De verdad, estoy cansada, por favor, déjame partir. Y encárgate de mis hijos, que yo sé que tú vas a tener misericordia de ellos”, le dijo a Dios en medio de una playa, esperando que el mar se la llevara y pudiera así, acabar con su sufrimiento.

Manifestó que llegó a tener la sensación de experimentar una paz profunda, pues tenía la certeza de que Dios se encargaría de que todo ocurriese de la manera correcta y sus hijos y demás familiares pudieran continuar con sus vidas.

“De repente, de esas cosas que yo estoy tan relajada y me dejo llevar, y estoy en ese trance tranquilo porque decidí sentir una paz y una tranquilidad para confiar en que Dios iba a hacer lo suyo, o sea, tal vez ahogarme”.

Sin embargo, cuando pensó que el final estaba cerca, se dio cuenta de que su cuerpo ya no estaba cubierto por el agua, y por el contrario, había sido arrastrado hasta un lugar seguro.

@caracoltv Marilyn Patiño ha vivido situaciones tan duras en su vida que, en alguna ocasión, le pidió a Dios que se la llevara. 💬💔🙏 SeDiceDeMí Descubre más contenido en www.caracoltv.com/se-dice-de-mi ♬ sonido original - caracoltv - caracoltv

“De repente abro los ojos, escucho la voz de Valentín: ‘mamá’. Abro los ojos y estoy en la arena, en la orilla. O sea, el mar en vez de tragarme, me sacó. En ese tiempo, en ese transcurso, yo siento la voz de Dios, pero en el pensamiento, el pensamiento y entendimiento donde me dice cada quien sufre en la tierra porque así lo permite y lo desea”, afirmó.

En la sección de los comentarios, cientos de personas le mostraron apoyo y le enviaron palabras de fortaleza.