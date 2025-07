Marilyn Patiño se destapó sobre su último embarazo y soltó verdad: “¿Quién no se ha acostado con un amigo?”

Marilyn Patiño logró consolidarse como una figura destacada en la televisión colombiana, ganándose el reconocimiento del público por su talento y versatilidad actoral. La actriz, oriunda de Cali, se ha desempeñado con éxito en diversos proyectos audiovisuales, como Sin tetas no hay paraíso y Escobar: el patrón del mal. Su trayectoria refleja una sólida formación artística y un compromiso constante con su carrera en el mundo del entretenimiento.

Sin embargo, recientemente, la colombiana fue centro de una serie de noticias relacionadas con su vida personal, debido a una entrevista que concedió a La Corona TV, donde dialogó con el Gordo Ariel sobre su vida personal.

La celebridad abrió su corazón sobre su último embarazo y soltó una verdad detrás de esta tercera experiencia como madre, pues no se sabía quién era el padre de la menor. La famosa no dudó en aclarar el tema, mencionó que no era la única mujer que atravesaba esta clase de experiencias.

Marilyn Patiño, que vivió la muerte de su exesposo, contó en el formato que tras mudarse a Estados Unidos junto a sus dos hijos, conoció a una persona que se convertiría en un apoyo el momento que vivía. La actriz comentó que ese hombre su volvió un amigo incondicional, acercándose demasiado y compartiendo momentos que jamás imaginó.

“Ese alguien era un amigo incondicional, espectacular. Mi pana, en el que yo lloraba todos los días, en su hombro. Yo estaba pasando por una depresión y él siempre estuvo ahí”, comentó.

No obstante, las situaciones se entrelazaron y terminaron detonando una cercanía inusual, la cual los llevó a involucrarse sentimentalmente. “Estábamos mucho tiempo juntos, y de repente esa noche sucedió lo inesperado”, comentó.

“¿Quién no se ha acostado con un amigo? No me digan que nunca han tenido una relación fuera del matrimonio, porque entonces ustedes son santos, ¿no?“, aseguró.

La artista reiteró que su vínculo nunca fue con estas intenciones al inicio, por lo que todo se mezcló y la relación se desvió hacia algo emocional.

Lo fuerte de su relato se enfocó en las opiniones que recibió de su entorno, que le recomendó no tener al bebé, una vez se enteró. “Ese fue el consejo que me dieron: ‘Marilyn, tú no puedes, interrumpe el embarazo’. Porque, según ellos, no tenía estabilidad económica”, afirmó.

En cuanto a su historia, Marilyn Patiño reiteró que todo lo hizo con transparencia, evitando que terceros hablaran o la lastimaran dentro de su proceso como madre. “Podría haberlo ocultado, pero prefiero decir la verdad. Esto es lo que me pasó, y no me arrepiento”, comentó.