Marlon Solórzano, arrepentido y con ramo en mano, le pidió disculpas a Melissa Gate: “Me gustaría devolver el tiempo y darme cuenta”

Marlon Solórzano ingresó a La casa de los famosos Colombia

Aunque eran bastantes las expectativas por el ingreso de Marlon en el congelados, el eliminado decidió no darle tanta importancia ni foco a Karina y tomó más tiempo para hablarles a otros participantes.

“Melissa, uno en la vida se equivoca yo lastimosamente no me di cuenta de la persona que tuve en frente de mí. Me gustaría devolver un poquito el tiempo y darme cuenta de la mujer que eres, eres muy valiosa, eres así de mamacita como Karina o Laura, o sea eres hermosa, para que siempre lo tengas en cuenta”, fue lo primero que dijo Marlon, pidiéndole así unas disculpas a Melissa.