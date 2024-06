Martha Isabel Bolaños tuvo fugaz amorío con Christopher Carpentier y reveló por qué le terminó: “Es muy guapo, pero no”

Martha Isabel Bolaños habló de su relación con Christopher Carpentier, jurado de Masterchef Celebrity

“Ni más [...] fuimos a cenar, pero no, no prosperó” , aseguró la actriz.

“No prosperó por mí, porque … ajá, ‘despacio gordo, vamos despacio, pero él ya me quería casar [...] Es muy guapo él, pero de verdad no prosperó, no, no pasé”, afirmó Martha Bolaños.