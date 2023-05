Mauricio Vélez contó sobre la comparación que le hicieron a su esposa en la India

Mauricio Vélez se ha consolidado en los últimos años como uno de los presentadores preferidos de la televisión colombiana. En su hoja de vida también reposan experiencias como actor y cantante de música llanera.

El presentador ama compartir con caballos - Foto: @velezmauri

En los últimos días, los televidentes de ‘Buen día, Colombia’, programa matutino del Canal RCN, estaban bastante extrañados por su ausencia, pero la verdad es que se encontraba de vacaciones y en su regreso contó una curiosa anécdota que vivió con su esposa en el otro lado del mundo.

En sus redes sociales, el también actor compartió algunos momentos especiales de su viaje. Se mostró feliz de pasar tiempo de calidad con su familia al tiempo que conocía sobre otras culturas. Curiosamente, cuando lo vieron con su esposa, los transeúntes en India quedaron bastante impactados y por eso llegó a contarle a sus compañeros de set y a todos los televidentes lo que le había sucedido en medio de su descanso.

Mauricio Vélez y su esposa estuvieron en la India - Foto: @velezmauri

Resulta que las personas pasaban al lado de la esposa del presentador y no podían dejar de verla y es que, según Mauricio Vélez, a su esposa Claudia Caro la confundieron con una de las artistas más importantes de Colombia... nada más y nada menos que con Shakira. “Pensaban que era Shakira, por el pelo crespo. Es que la tienen de referencia como la colombiana más exitosa del país”, contó el presentador en su regreso a ‘Buen día, Colombia’.

El presentador y su esposa llevan más de 15 años juntos - Foto: @velezmauri

Aunque fue un comentario suelto, varios de los televidentes se fueron hasta sus redes sociales para corroborar el parecido y se encontraron con una sorpresa y es que efectivamente sus crespos son muy similares. Lo más curioso de todo es que al revisar varias de sus publicaciones, la mujer en realidad es confundida con varias famosas. Además de Shakira, también fue comparada con la mexicana Lucero.

En sus redes sociales, Claudia Caro suele compartir imágenes que dan a entender la espiritualidad que tiene. Por lo que se logra apreciar es una mujer a la que le gusta mucho la meditación y transmite una energía de tranquilidad y generosidad.

Claudia Caro tiene cerca de 17 años junto al actor y presentador. Son el claro ejemplo de que el amor sí puede pasar las duras y las maduras. Hace 11 años se casaron y hoy se consolidan como una de las parejas más estables del entretenimiento nacional.

En su momento, el mismo presentador calificaba a su esposa como una mujer bonita, amorosa e inteligente. “Llegó a mi vida en el momento preciso. Estaba en un lugar muy particular y no quería ir solo así que fui con Morella Zuleta. Cuando llegamos al lugar, había una niña crespa muy linda. Me la presentó un amigo y yo dije ‘me voy a casar con ella’”, aseguró Mauricio Vélez al conocer a su esposa.

‘Buen día, Colombia’ es uno de los programas más polémicos de la actualidad. Muchas de las entrevistas que se dan en el matutino de RCN se terminan convirtiendo en tendencia en las redes sociales. Como por ejemplo, en la que tuvieron como invitado a Óscar Naranjo, exparticipante de ‘Protagonistas de nuestra tele’. Dicho programa dio mucho de qué hablar por cuenta de las declaraciones que ofreció el exparticipante. En especial, refiriéndose a las personas de la comunicada LGBTIQ+.

De igual manera, también recibieron muchas críticas cuando contaron con Mafe Walker como invitada. En redes sociales fueron muy criticados por el hecho de que se burlaron de ella en plena entrevista. Esto no le gustó a muchos televidentes quienes cuestionaron el hecho de haberla invitado para mofarse de su particular forma de actuar y de expresarse frente al tema de los extraterrestres.