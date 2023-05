Reviven video de la que habría sido la casa de Shakira en Colombia, antes de la fama y de su relación con Piqué

Shakira es considerada como una estrella de fama mundial, que sigue demostrando que pese a la ‘tusa’ por la ruptura amorosa que vivió con Gerard Piqué, esto no ha sido impedimento para que deje de hacer lo que más le gusta: cantar y bailar.

Sin embargo, a pesar del gran reconocimiento que ha logrado tener hoy en día, que la han permitido adquirir lujos y costosas viviendas como en Barcelona o Miami, lo cierto es que la colombiana, al parecer, habría vivido en una casa ubicada en el barrio El Limoncito, a unos seis kilómetros del centro de Barranquilla, en Colombia. De hecho, lo que caracteriza la antigua vivienda de la cantante sería un arco en la entrada, con una puerta de rejas en la parte externa.

De acuerdo con un video publicado por el sitio web EnLatino, varios años atrás, el cual se ha vuelto viral nuevamente en redes sociales, Shakira vivió en el apartamento 202 junto a sus padres, Nidia del Carmen Ripoll Torrado y William Mebarak Chadid, aunque no se tiene conocimiento, si alguno de los hermanos paternos habrían residido en aquel lugar.

Shakira en compañía de sus padres William Mebarak Chadid y Nidia Ripoll. (Photo by Rodrigo Varela/WireImage) - Foto: WireImage

Aunque en algunos videos más recientes, la fachada de la vivienda es de color blanco, años atrás, su color era café. Incluso, unas escaleras que se alcanzar a visualizar, al parecer, eran uno de los lugares favoritos de la celebridad; ya que, allí se sentaba a componer sus canciones, que hoy en día son un éxito.

A su vez, se dice que este lugar habría servido como inspiración de sus primeras canciones como Magia, y además sería el sitio donde conoció “al que se convertiría en uno de sus primeros amores”, Óscar, a su corta edad de 12 años.

A su vez, en una entrevista que tuvo la intérprete de Monotonía, con el canal Venevisión, contó detalles sobre el primer amor: “Recuerdo que cuando tenía 12 años tuve mi primer novio. Yo le dije a mi papá: ‘Me gusta Óscar’, era mi vecino, me encantaba y me moría por él. Mi papá me dijo: ‘Cómo te va a gustar Óscar si solo tienes 12 años. ¡Esto no puede ser posible!’”, aseguró la artista.

Pues bien, lo cierto es que desde que se conoció la ubicación de la casa de Shakira, muchos de sus seguidores han ido a verla “con el objetivo de encontrar algún remanente del pasado y legado de la artista”.

Esta sería la casa donde Shakira vivió su adolescencia. - Foto: Fotograma, 00:06, La casa de Shakira en Barranquilla, YouTube/@enLatinocom

Shakira no solo hace música, también tiene otros negocios rentables y factura millones de dólares

Su éxito no es reciente ni se debe en su totalidad a la música. La artista, de 46 años, hoy en día es considerada como una de las latinoamericanas más exitosas y, pese a su trayectoria, lo cierto es que, además de su imperio musical, Shakira también ha logrado consolidarse como empresaria, con otros millonarios negocios.

Desde su debut, con más de 30 años de trayectoria musical, la cantante barranquillera “ha ganado 420 premios, entre los que destacan 13 Grammy Latinos y tres Grammy, además ha batido todos los récords con más de 600 nominaciones”, según la revista Forbes.

Shakira tiene otros negocios rentables. - Foto: Dave J Hogan/Getty Images

A su vez, la colombiana ha logrado vender más de 60 millones de álbumes en todo el mundo, “lo que la convierte en la artista colombiana con mayores ventas de todos los tiempos”, reseñó la revista especializada. Por lo que, gracias a la música y a los demás negocios de la artista, ha consolidado una fortuna, según estima Forbes, de 400 millones de dólares.

A esto se suma la participación e inversión en programas de televisión que le han dejado grandes ganancias a la colombiana. Por ejemplo, cuando fue jurado del programa estadounidense The Voice, por dos temporadas. Allí, recibió la módica suma de 12 millones de dólares.

También estuvo como juez en el programa Dancing With Mysel, junto a Nick Jonas y Liza Kosky. Sin embargo, esta no sería la única manera, además de la música, de facturar fuera de la pantalla y de los reflectores.

La cantante también decidió involucrarse con una marca de snacks saludables elaborados con nueces y recubiertos de chocolate o yogur, quienes llamaron su atención porque utiliza materiales naturales, convirtiéndose en socia de la empresa.

Una mujer que le gusta la diversidad a la hora de invertir su dinero en negocios. (Photo by Vittorio Zunino Celotto/Getty Images) - Foto: Getty Images

Asimismo, Shakira entró al mercado de la lencería y la ropa interior con Parade Underwear, una marca fundada en 2018 por Cami Téllez, que se caracteriza por fabricar “sus productos a partir de materiales recuperados, reciclados, responsables, renovables o regenerativos”, según su página web. Así como también, incursionó con su propia línea oficial de perfumes, lanzada en 2009, aunque algunas ya fueron descontinuadas, hoy en día solo cuatro están disponibles en el mercado.

Una mujer que le gusta la diversidad a la hora de invertir su dinero en negocios. De hecho, la empresaria lanzó en 2015 una colección de juguetes, enfocada en el desarrollo de los menos de 0 a 5 años, en colaboración con la empresa Fisher Price.

Por último, el listado de negocios rentables de la colombiana termina con su patrimonio, entre los que se destacan la mansión ubicada frente al mar en Miami, avaluada en unos 10 millones de dólares, así como también invirtió dinero en una isla en Bahamas llamada Bonds Cay, que consta de un terreno de 550 hectáreas, en donde construye un importante proyecto turístico, avaluado en 15 millones de euros en 2021, según la revista Forbes.