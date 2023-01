“Me duele mucho”: participante de ‘La Descarga’ revela el problema familiar que lo agobia

La descarga retomó la competencia tras unos días de ausencia en la programación por las fiestas de fin de año. El reality de Caracol Televisión continuó con las reñidas etapas para encontrar a la mejor voz, eliminando de a un participante por show.

En el reciente capítulo, las miradas se volcaron sobre Sebastián Molina, imitador de Ricardo Arjona, quien se mostró afectado por una crisis personal que atraviesa con su familia.

El cantante plasmó lo mal que se encuentra ante la zozobra de no saber qué sucederá con su matrimonio y con su hijo.

El participante de La descarga habló de su vida personal y reveló detalles inesperados. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube La Descarga Reality

El artista, integrante del equipo de Maía, rompió en llanto al dialogar con uno de sus compañeros y afirmó que su pareja se encuentra cansada de seguirle el paso con la música, por lo que se desconoce qué sucederá cuando salga de la competencia.

“Eso es lo que más me duele, mi señora está medio cansada de seguir en esto. Yo viajo pa’ acá, pa’ allá. No estoy con mi hijo, no estoy nunca, no soy compañero. Tengo miedo de volver y que no me quiera más. Siento un vacío de no saber qué está pasando”, dijo el participante, mientras lloraba.

Luego de su presentación en la gala, Sebastián Molina, recordado por su trabajo en Yo me llamo, fue interrogado por Carlos Calero, quien quiso saber qué era lo que pasaba por su cabeza y su corazón. El argentino relató un poco de su experiencia sentimental y aseguró que no sabe qué pasará con su relación amorosa.

“Un problema te hizo llorar y te tiene dando vueltas en la cabeza, hermano”, dijo el presentador.

El presentador lanzó una interrogante sobre su permanencia en el reality musical. - Foto: Captura de pantalla canal YouTube La Descarga Reality

“Mi familia, sin duda. En mi casa mi señora me dijo que estaba cansada de estar al lado mío acompañando mi sueño. Me dijo que no sabía cuánto tiempo más iba a durar el asunto y a mí me dolió mucho. Me entré con esa frase al reality. Al mismo tiempo me quedó con lo último que me dijo: ‘Ya estamos en el baile, bailemos’. Eso me pone mal estoy. Además, estoy conociendo a una familia hermosa, los amigos del campamento, los amo a todos”, respondió el intérprete, luego de que lo cuestionaran sobre si abandonaría la competencia o seguiría de pie.

Ante las palabras que dio el cantante de La descarga, Gusi quiso dar un mensaje y exponer la realidad que atraviesan los artistas en la industria musical. El venezolano habló del perdón y de la ausencia, señalando que hacía parte del camino que se eligió.

“En la vida de nosotros los artistas hay momentos en los que olvidamos fechas y momentos importantes, pero lo que te quiero decir es que siempre hay un mensaje de esperanza. Hay que pedir perdón por esa ausencia, pero es la vida que escogiste desde que empezaste en este camino”, dijo el entrenador.

Marbelle, por su parte, también quiso referirse a lo que estaba viviendo el artista, afirmando que lo que debía hacer era soltar esa carga y no sentir culpa, ya que hacía parte de su trabajo como profesional. La colombiana le mencionó el don y el esfuerzo que estaba haciendo, de manera que sus hijos se sentirían orgullosos de él.

“Descarga ese morral tan pesado que estás cargando de culpa porque no debes sentir culpa. Eres un hombre que nació con un don y lo estás entregando. Ese va a ser el motivo de orgullo de tus hijos y de tu familia, porque te esperan con el mismo amor con el que tú estás saliendo a ganarte la papa, hermano”, aseguró la celebridad.

Por último, como resultado de la gala, los mentores decidieron que Molina debía abandonar la competencia, haciendo un análisis del desempeño que tuvieron todos los integrantes del equipo rosa. El imitador agradeció a La descarga y se marchó bastante emotivo.

“Gracias por dejarme dar cuenta de que amo a mi esposa y a mi familia con toda el alma. Gracias, que Dios los bendiga y espero verlos en un barcito escuchándome cantar”, expresó.