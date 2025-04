“Me utilizó”: Ex de Camilo Trujillo destapó su estrategia para entrar a ‘La casa de los famosos’

“Él desde el principio, desde que se abrieron las votaciones, dijo que iba a entrar soltero, es más, yo tengo los pantallazos de eso. Él me dijo ‘amor, no te enojes, yo simplemente voy a decir que estoy soltero por estrategia, pero cuando yo entre a la casa, voy a decir que yo tengo pareja’”.

“Eso a mí me dolió mucho, si les soy sincera, pero siempre le ayudé con ese tema. No creo que él me haya utilizado para catapultarse porque él tiene su fama y un recorrido artístico de muchos años, pero si siento que me utilizó porque si él ya sabía que quería entrar soltero, era muy fácil decirme desde el día uno y me hubiera evitado un daño”.