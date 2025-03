Melissa Gate, con llanto y enojo, reaccionó a sanción por burlarse de Yina Calderón: “Yo sé que la otra ha hecho cosas peores”

Desde que La casa de los famosos inició el domingo 26 de enero, han sido varias las personalidades que han protagonizado una que otra polémica dentro de la casa. Sin embargo, han sido Yina Calderón y Melissa Gate quienes se han enfrentado en más ocasiones.

Ambas mujeres han tenido diferentes cruces de palabras, sobre todo resaltando los defectos de cada una, tanto físicos como de personalidad.

Yina Calderón ya ha recibido sanciones por parte del jefe, por arremeter en contra de Melissa, y en el capítulo del pasado sábado, primero de marzo, antes de que los famosos tuvieran su gran fiesta, fue la influencer paisa quien recibió un castigo del jefe por burlarse de la condición médica de Yina, debido a su situación con los biopolimeros.

Sanción que recibió Melissa Gate por burlarse de Yina Calderón

Fueron Carla y Marcelo quienes les informaron a los famosos que, como de costumbre, traían información no tan agradable, pero que iba a ser el jefe quien les comentara.

“Melissa, en reiteradas ocasiones te has burlado de la condición clínica de Yina, sobrepasando límites. Esta condición que tiene tu compañera la padecen miles de mujeres en Colombia y es un tema muy serio que debe ser respetado”, dijo el jefe.

Melissa Gate lanzó varios comentarios sobre condición de salud de Yina Calderón. | Foto: RCN

Debido a esto, le anunció a Gate: “Por esta razón, he decidido que no podrás participar en la siguiente prueba del líder; por tanto, no tendrás inmunidad ni privilegios, esto durante la próxima semana. Espero que esta situación no se vuelva a repetir”.

Ante estas palabras, Melissa actuó con inconformidad, incluso a los segundos respondió: “Si ella deja de llamarme drogadicta, yo también la respetaré”.

Melissa Gate reaccionó a la sanción que le dio el jefe en La casa de los famosos

Aunque Melissa disfrutó de manera normal la fiesta con temática del Carnaval de Barranquilla, a la mañana siguiente se dejó ver totalmente desanimada y devastada, debido a la sanción que recibió y a lo injusto que le pareció.

Al notar su desaliento, la primera en llegar a su cama para hablar con ella fue Norma Nivia, a quien le dijo: “No me gusta que me regañen así delante de todo el mundo, cuando yo sé que la otra (Yina) ha hecho cosas peores”, dijo.

Además, aseguró que su castigo le pareció cero equitativo, ya que fue solo para ella: “Me parece que es injusto y a mí no me gustan las injusticias, porque yo todo el tiempo tengo que estar aguantándome comentarios, incluso gritos de todas ellas y ya entonces porque yo le digo un comentario que yo sé que obviamente es fuerte, entonces ya me dejaron a mí como la mala, como la peor persona del mundo", añadió.

Ante esto, Norma Nivia le aseguró que de igual forma debía cuidarse ante las provocaciones y bajarle a los comentarios: “Si me parece que ustedes dos se tiran demasiado duro y son muy pesadas sin necesidad, entonces no hay necesidad de llegar a tantos extremos [...] Hay que bajarle tres niveles a eso entre las dos”, aseguró.