Emocionada y visiblemente afectada, Melissa pidió a los seguidores de ambos bandos que calmen y detengan el odio y el acoso, haciendo énfasis en que los desacuerdos causados por un programa de televisión, no deberían trasladarse a la vida real.

Melissa en los 40 toca el tema de las amenazas de muerte que recibió su hijo de cierto fandom que no sólo se encarga no sólo de amenazar, sino de tumbar cuentas 🤮 #PandillaGate pic.twitter.com/cfF8FgXv2P

“Entonces, la verdad yo quiero hacer un llamado de atención: ¿Qué necesidad? qué necesidad de verdad, ¿Eso es lo que queremos demostrar? Miren, a mi fandom yo nunca les he pedido que peleen, nada, yo solo les pido votos” , añadió Melissa a sus palabras.

Melissa Gate tomó radical decisión tras salir de ‘La casa de los famosos’; no se contuvo y estalló al aire: “Busque a Dios”

Contexto: Melissa Gate tomó radical decisión tras salir de ‘La casa de los famosos’; no se contuvo y estalló al aire: “Busque a Dios”

Por último, fue enfática en mencionar que el reality ya se acabó y que no tiene sentido seguir demostrando tal odio que ha causado que uno de los participantes (Emiro Navarro) no pueda volver a su tierra por la ola de odio y amenazas que hay en su contra, incluso atropellaron a su abuelo y le dijeron “costa no traiciona costa”.