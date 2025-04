Melissa Gate se desahogó por eliminación de La Liendra y aseguró que se quedó sola; el influencer respondió: “No te abandoné”

Melissa Gate reaccionó a la eliminación de La Liendra en La casa de los famosos

“¡Me dejaste sola! ¡Qué mal amigo! ¡Te odio, perro! Bueno, ya no voy a llorar más, era actuación. Y me voy a ir hasta el final, así no gane. En todos los realities en los que he estado o he ganado o he estado hasta el final, pero nunca me doy por vencida ¡cobardes!“, dijo Melissa con su característico personaje a la cámara que está ubicada justo encima de su cama.