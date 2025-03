Melissa Gate y Karina García se sacaron trapitos al sol y tuvieron tensionante pelea: “No es tu culpa tener un hocico tan grande”

La polémica en La casa de los famosos no da tregua y la discordia que causa Melissa Gate con sus compañeras, sobre todo con las integrantes de las ‘Chicas Fuego’, aumenta capítulo tras capítulo.

El pasado domingo 16 de marzo, se vivió una nueva eliminación en el reality show, y como es costumbre, antes de conocer la decisión de Colombia y del posicionamiento, los famosos en placa tienen un brunch en donde responden ciertas preguntas incómodas que pueden volver el ambiente de la casa aún más tenso.

Melissa Gate en el brunch de 'La casa de los famosos' | Foto: Captura de pantalla Canal RCN

En este espacio, la Liendra, la Abuela, Yana, Sebastián Arias, Melissa Gate y Karina García, se sentaron a la mesa a responder las preguntas planteadas por ‘El Jefe’, que normalmente radican en quién es el más peligroso de la casa y de la mesa, quién es la persona más falsa, entre otras.

Aunque todos expresaron sus pensamientos y sentimientos, fueron Melissa y Karina quienes tuvieron el altercado más fuerte y se lanzaron insultos bastante fuertes, que hicieron incluso que ‘El Jefe’ interrumpiera el momento y les pidiera respeto para ese momento del juego.

Pelea entre Melissa Gate y Karina García en La casa de los famosos

El tenso momento entre ambas mujeres comenzó cuando Gate lanzó un comentario con el que cuestionó la actitud de Karina, dejándola ver como una persona “lleva y trae”, como ellos lo califican dentro del juego.

“Tú tienes doble cara, aquí dentro dices una cosa y afuera otra”, dijo Melissa dentro de su personaje.

Ante estas palabras, Karina no guardó silencio y respondió: “Chismosa no soy. Sé la clase de mujer que soy, entonces respete. ¿Ya soltó a Yina y me quiere coger a mí?”.

En varias ocasiones, algunos participantes como Emiro han mencionado que lo que se le diga a Karina lo sabe toda la casa y por esta razón, Melissa aseguró que por culpa de ella y por ir contando mal las cosas que pasan, ella ha ganado peleas.

“Por tu culpa tuve dos encontrones con tu amiga Yina. Por tu boca y tu hocico, que no sabes controlar”, mencionó Melissa.

Estas palabras de Gate desataron la furia, pues le respondió: “Hocico tienen los perros. Yo tengo boca. A mí me respeta. Yo soy una mujer con una boca muy linda gracias a Dios. A mí me respeta porque yo no soy un animal. Me respeta a las buenas o a las malas”.

Los ánimos entre ambas mujeres subieron de nivel intercambiando así ofensas entre ellas. Melissa manteniendo la calma, le respondió a Karina al estilo de la película Mean Girls: “Perdón por decirte perr… hocicona. No es tu culpa tener un hocico tan grande”.

La ira de Karina en ese momento llegó al límite y subida de tono pidió respeto por ella, sin tener en cuenta que ella se ha referido de la misma forma a dos de sus compañeras: Sofía Avendaño y Yana Karpova.

“¿Perr… hocicona?, ¿Usted me está diciendo perr…? A mí me respeta. yo soy una mujer, no soy ninguna perr…”, aseguró Karina. “Evidentemente no, no eres ni tan leal ni tan fiel, eres un ser humano, querida”, respondió Melissa.