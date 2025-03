Melissa Gate, de ‘La casa de los famosos’, reveló que estuvo a punto de no tener a su hijo: “Yo tenía 15 años”

En un intercambio lleno de emoción, Melissa relató las dificultades y las batallas emocionales que atravesó antes de tomar la decisión de continuar con el embarazo: “Yo tenía 15 años, a mí se me pasó por la cabeza no tenerlo, yo dije: no, pues yo que me voy a poner a tener un bebé a esta edad, no tengo trabajo, vivo en la casa de mis papás, pues no”, dijo inicialmente.