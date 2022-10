Melissa Martínez reaccionó a la nueva canción de Shakira, ¿se sintió identificada?

La cantante colombiana Shakira lanzó este miércoles 19 de octubre ‘Monotonía’, uno de los sencillos más esperados del año, en colaboración con el cantante puertorriqueño Ozuna.

Varias estrofas del sencillo sin duda caen como anillo al dedo a la situación amorosa actual entre Shakira y Piqué, quienes anunciaron su ruptura en agosto. En la producción se aprecia a la colombiana “perdiendo” el corazón por un amor que se decantó en la monotonía.

Además, el sencillo es acompañado con la siguiente letra, de la cual queda bastante claro que fue Piqué su gran inspiración: “Tú en lo tuyo y haciendo lo mismo, siempre buscando protagonismo, te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que… No fue culpa tuya ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía”.

Minutos después de haberse estrenado en las plataformas el sencillo de Shakira, entre quienes reaccionaron está la periodista y presentadora colombiana Melissa Martínez, quien hace poco se separó del jugador uruguayo Matías Mier, tal como lo anunció el futbolista en un comunicado.

En Twitter, Melissa Martínez publicó los siguientes mensajes: “Tú estás frío como navidad dice @shakira #MONOTONÍA (...) Monotonía es un puñal que se canta!!! @shakira no tiene que decir más nada de…”.

Así mismo, la periodista compartió el clip que subió Shakira sobre su sencillo.

Gracias a Ozu y a todos ustedes por el apoyo y cariño que me han dado desde el rodaje hasta el lanzamiento de esta canción! Espero que les guste. ❤️ @ozuna https://t.co/pLJTXvMo51 pic.twitter.com/9VVokpEJsh — Shakira (@shakira) October 20, 2022

Recientemente, en vista de la resonancia que ha tenido la vida en general de la periodista, la mujer de 36 años tomó la decisión de hablar al respecto en historias de Instagram.

Con más de dos millones y medio de seguidores en esa red social, Melissa no ha abordado por completo el tema de su separación con Matías Mier. En un principio, el jugador de fútbol aclaró sentirse muy arrepentido y haberle causado dolor a la periodista, pero hasta ahí quedó el tema y la famosa no ha dado más detalles al respecto.

En algunas ocasiones, Melissa Martínez en el set de ESPN ha expresado palabras en forma de indirecta y lo mismo pasa en los perfiles de sus redes sociales, aunque el tema sigue en constante intriga.

Precisamente, aunque no se refirió puntualmente a su ruptura amorosa, la soledeña confesó que sí anda al pendiente de lo que publican y hablan sobre su vida.

Hay casos en los que las figuras públicas prefieren no ver ningún contenido que tenga su nombre, para evitar afectarse. Sin embargo, la periodista deportiva reveló que ella sí se entera de varias cosas y, aunque no lo mencionó de manera amenazante, expresó a sus millones de seguidores que se encuentra en un dilema, pues no sabe si hacer caso omiso o tomar medidas sobre el asunto.

A pesar de que la actitud de Martínez frente a la pantalla fue muy neutra y con buena actitud, la presentadora no comentó cómo se ha sentido, pero sí dijo: “Quería aprovechar para contarles que, obviamente, me molesta mucho cuando leo cosas, sobre todo, cuando las lee mi hermana, que no son ciertas…”.

En la misma historia, la periodista puso una caja de encuesta en la que el 42 % de los cibernautas han votado que sí pondrían en marcha la estrategia, mientras que más del 50 % han elegido que lo mejor es dejar pasar ese tipo de situaciones.