Melissa Martínez se pronunció sobre noticias falsas de su vida: “pa’ qué peleo con la gente”

Durante las últimas semanas el nombre de la presentadora y periodista de deportes Melissa Martínez ha protagonizado la portada de varios portales y perfiles de entretenimiento, luego de que su excompañero sentimental, el futbolista Matías Mier, confirmó que la relación de años que tuvieron llegó a su fin.

Desde entonces, la soledeña se ha mostrado como una mujer fuerte, quien es capaz de enfrentarse a lo que sea, y en redes sociales comparte fotografías en las que se le ve renovada y luciendo diferentes outfits.

Por ejemplo, entre sus más recientes post, Martínez subió un carrete de instantáneas del fin de semana y escribió: “Buenas noches público del mundo, hoy me siento con la picardía de siempre…”.

En vista de la resonancia que ha tenido la vida en general de la presentadora, la mujer de 36 años tomó la decisión de hablar al respecto a través de historias de Instagram.

Con más de dos millones y medio de seguidores en esa red social, Melissa no ha abordado por completo el tema de su separación con Matías Mier. En un principio, el jugador de fútbol aclaró sentirse muy arrepentido y haberle causado dolor a la periodista, pero hasta ahí quedó el tema y la famosa no ha dado más detalles al respecto.

En algunas ocasiones, Melissa Martínez en el set de Espn ha expresado palabras en forma de indirecta y lo mismo pasa en los perfiles de sus redes sociales, aunque el tema sigue en constante intriga.

Precisamente, aunque no se refirió puntualmente a su ruptura amorosa, la soledeña confesó que sí anda al pendiente de lo que publican y hablan sobre su vida.

Hay casos en los que las figuras públicas prefieren no ver ningún contenido que tenga su nombre, para evitar afectarse. Sin embargo, la periodista deportiva reveló que ella sí se entera de varias cosas y, aunque no lo mencionó de manera amenazante, expresó a sus millones de seguidores que se encuentra en un dilema, pues no sabe si hacer caso omiso o tomar medidas sobre el asunto.

A pesar de que la actitud de Martínez frente a la pantalla fue muy neutra y con buena actitud, la presentadora no comentó cómo se ha sentido, pero sí dijo: “Quería aprovechar para contarles que, obviamente, me molesta mucho cuando leo cosas, sobre todo, cuando las lee mi hermana, que no son ciertas…”.

Melissa Martínez no es la única celebridad colombiana quien ha tenido que dar la cara para desmentir publicaciones que, en su mayoría, aparecen en redes sociales y en donde su derecho al buen nombre se puede ver afectado. Por ejemplo, hace poco a la también host de televisión Carolina Cruz le tocó manifestase debido a que utilizaron la imagen de su hijo menor para promocionar varios productos, sin su consentimiento.

En el caso de Melissa, al parecer, la comunicadora ya tendría una estrategia planteada: “No sé, estoy pensando en la posibilidad de que, cada vez que lea alguna cosa referente a mí y que no sea verdadera, publicarlas aquí como ‘fake news’. Pero también me pongo a pensar que pa’ qué peleo con la gente, si yo sé quién soy”, declaró la presentadora.

En la misma historia, la periodista puso una caja de encuesta en la que el 42 % de los cibernautas han votado que sí pondrían en marcha la estrategia, mientras que más del 50 % han elegido que lo mejor es dejar pasar ese tipo de situaciones.

Por ahora, se sabe que la soledeña tiene ese dilema, pero no ha dado más declaraciones al respecto. A continuación, la recopilación de la más reciente aparición de la host deportiva: